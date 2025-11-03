Trump explică cum ar putea să oprească războiul lui Putin "în câteva luni" : Am tratat Rusia diferit

Donald Trump a afirmat că vede o posibilitate reală de a pune capăt războiului declanșat de Rusia în Ucraina, argumentând că Vladimir Putin ar fi interesat să stabilească relații comerciale cu Statele Unite. Într-un interviu acordat CBS News, președintele american a spus că acest scenariu ar putea fi realizat „în câteva luni”.

Întrebat dacă este realist să se încheie conflictul atât de rapid, Trump și-a exprimat optimismul: „Cred că vom ajunge acolo, da”.

El susține că dorința liderului de la Kremlin de a negocia afaceri cu SUA ar putea reprezenta un stimulent pentru încheierea ostilităților. „Cred că el chiar vrea să facă afaceri cu SUA”, a subliniat Trump.

Trump a folosit amenințarea cu taxe vamale pentru a opri conflicte. În cazul Rusia-Ucraina nu au funcționat

Președintele american a amintit că a reușit să soluționeze opt conflicte internaționale, iar în aproximativ 60% dintre cazuri a folosit amenințarea cu taxe vamale pentru a-i determina pe ceilalți să oprească acțiunile ostile. Totuși, a recunoscut că această tactică nu i-a oferit încă rezultate în privința războiului din Ucraina.

„Am abordat situația diferit, pentru că, pe de o parte, nu avem prea multe afaceri cu Rusia, dar știi, cred că ar vrea să facă asta cu noi. Vrea să vină, vrea să facă comerț cu noi și să obțină profit pentru Rusia, și cred că asta e minunat. Asta îmi place”, a explicat Trump.

Președintele american a clarificat că nu intenționează să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk

În plus, liderul de la Casa Albă a clarificat că nu intenționează să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk pentru atacuri pe teritoriul rus, cel puțin momentan.

„Nu, nu chiar… lucrurile se pot schimba, dar în acest moment nu intenționez să îmi schimb decizia”, a declarat Trump reporterilor în timp ce se afla în zbor de la Palm Beach către Washington. Totuși, el a adăugat că situația ar putea evolua, lăsând deschisă posibilitatea unei revizuiri a deciziei, conform CBS News.

