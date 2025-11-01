€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:40 01 Noi 2025 | Data publicării: 17:14 01 Noi 2025

Trump încă mai poate câștiga premiul Nobel pentru pace. Cum trebuie însă să schimbe strategia și să își calce pe orgoliu
Autor: Darius Mureșan

donald-trump_86877500 Sursa foto: Agerpres
 

Faptul că Donald Trump își dorea premiul Nobel pentru pace nu e niciun secret. Președintele SUA a mizat pe pacea istorică din Gaza pentru acest obiectiv, dar nu a fost suficient. Nu e însă prea târziu, dar Trump va trebui să schimbe strategia.

Președintele american Donald Trump își dorește cu adevărat Premiul Nobel pentru Pace, dar pentru a-l câștiga trebuie să schimbe strategia. Și să demonstreze mai multă consecvență și maturitate diplomatică, atât pe plan intern, cât și în politica externă. Aceasta este concluzia unui editorial semnat de Michael O’Hanlon, expert în strategie și apărare la Institutul Brookings, publicat în prestigioasa revistă americană The National Interest.

„Dacă Trump își dorește cu adevărat Nobelul, ar trebui să înceapă prin a fi mai puțin diviziv și răzbunător față de adversarii politici interni și să adopte o abordare mai cooperantă față de aliați și parteneri comerciali”, scrie O’Hanlon.

Analistul consideră că dorința lui Trump de a obține o asemenea recunoaștere este, în sine, un lucru pozitiv, un obiectiv demn pentru orice președinte american, dar unul care presupune răbdare și muncă diplomatică de durată.

În analiza sa, O’Hanlon amintește că doar patru președinți americani au primit Premiul Nobel pentru Pace: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter și Barack Obama. „Roosevelt l-a câștigat după medierea sfârșitului războiului ruso-japonez din 1904–1905, un exemplu comparabil cu eforturile lui Trump din Orientul Mijlociu. Carter a fost recompensat pentru promovarea drepturilor omului și democrației după mandat, iar Obama a fost premiat prea devreme, mai degrabă pentru promisiunile sale decât pentru realizări concrete”, scrie autorul.

Trump a afirmat de mai multe ori că „a oprit opt războaie”, iar O’Hanlon îi recunoaște un rol diplomatic pozitiv în câteva cazuri: conflictul dintre Thailanda și Cambodgia, disputa dintre Armenia și Azerbaidjan privind Nagorno-Karabah și medierea dintre Egipt și Etiopia. De asemenea, expertul menționează eforturile administrației americane de a calma tensiunile dintre Kosovo și Serbia. Totuși, multe dintre aceste dosare, avertizează O’Hanlon, sunt departe de a fi soluționate definitiv.

Analistul american notează că Trump a arătat un interes real pentru pacea și dezvoltarea economică în estul Republicii Democrate Congo, însă inițiativele diplomatice lansate anul trecut nu au produs încă rezultate vizibile. 

Pe de altă parte, O’Hanlon critică tendința lui Trump de a-și asuma merite exagerate, mai ales în cazul relațiilor dintre India și Pakistan, unde declarațiile sale au afectat cooperarea bilaterală. În privința războiului dintre Rusia și Ucraina, analistul admite că Trump „a acționat în direcția corectă din punct de vedere politic, deși tardiv și intermitent”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Edi Iordănescu ar putea da lovitura carierei după ce a părăsit-o pe Legia. Oferta e pe masă
Publicat acum 39 minute
China pregăteşte lansarea noii generaţii de nave spaţiale cu echipaj
Publicat acum 58 minute
Pleacă omul, pleacă și ideea. Cum a transformat politicul învătământul din România într-un adevărat haos
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Panică la o petrecere de Halloween din Germania: Mai mulți petrecăreți au leșinat brusc
Publicat acum 1 ora si 40 minute
O fetiţă de doi ani a căzut de la etajul doi al unui bloc din Constanța
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 55 minute
Pentru toți părinții care nu se tem de rujeolă, dar se tem de ROR, uitați-vă la Antonio, la drama părinților lui
Publicat pe 30 Oct 2025
Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte
Publicat pe 30 Oct 2025
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu
Publicat pe 30 Oct 2025
Moartea Ștefaniei Szabo. Declarația unui coleg al medicului ar putea răsturna ancheta
Publicat pe 30 Oct 2025
Singurul motor economic al României. Nu e vorba de IT sau de construcții / Chirieac: Extraordinar! Asta e o informație!
 
adio medicina eroica eroii mor se sinucid pleaca in strainatate Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate

de Val Vâlcu

rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close