€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 21:44 05 Oct 2025

Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
Autor: Florin Răvdan

tarile-intre-care-se-da--de-fapt--adevaratul-razboi--narciz-balasoiu-rupe-tacerea-rusia-nu-e-obiectivul-final-jocul-mare-este-intre-ele_76223000 Trump Putin, Rusia, SUA, - Foto: Freepik
 

Preşedintele american Donald Trump a declarat că propunerea omologului său rus Vladimir Putin de prelungire voluntară cu un an a tratatului de dezarmare nucleară New Start i se pare 'o idee bună', transmit Reuters şi AFP.



'Mi se pare o idee bună', le-a spus duminică Trump reporterilor, întrebat de un jurnalist de la Casa Albă despre oferta lui Putin.

Preşedintele rus a propus în urmă cu două săptămâni prelungirea cu un an a limitelor prevăzute în tratatul de dezarmare nucleară New Start, ultimul acord de control al armamentelor care mai leagă SUA şi Rusia, dar care urmează să expire în februarie. Putin s-a oferit ca Rusia să menţină voluntar aceste limite dacă şi Statele Unite vor face la fel.

Tratatul, semnat în 2010, limitează fiecare parte la 1.550 de ogive strategice ofensive desfăşurate, la 800 numărul de lansatoare şi bombardiere grele, şi prevede un mecanism de verificări, întrerupte însă în ultimii ani.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat săptămâna trecută că Moscova încă aşteaptă răspunsul lui Trump la propunerea lansată de Putin de menţinere voluntară a limitelor armelor nucleare strategice desfăşurate, odată ce tratatul va expira, scrie Agerpres.

Preşedintele american a vorbit în ianuarie despre dorinţa sa privind o 'denuclearizare' negociată cu Moscova şi Beijing. El vrea, de asemenea, construirea unui gigantic scut antirachetă american, 'Domul de aur'.

Pe de altă parte, vorbind într-un videoclip difuzat duminică, preşedintele rus a avertizat că o eventuală decizie a Statelor Unite de a furniza rachete Tomahawk cu rază lungă Ucrainei pentru lovituri în profunzimea teritoriului Rusiei ar distruge relaţia dintre Moscova şi Washington.

Vicepreşedintele american JD Vance a spus luna trecută că Washingtonul examinează o cerere a Ucrainei de a primi rachete ce ar putea lovi în profunzimea Rusiei, inclusiv Moscova, însă nu este clar dacă a fost luată o decizie finală.

Trump nu a fost întrebat direct duminică despre perspectiva furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei. Rachete de croazieră Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km, în interiorul căreia s-ar afla din Ucraina toată partea europeană a teritoriului Rusiei.

'Aceasta va duce la distrugerea relaţiilor noastre sau cel puţin a tendinţelor pozitive care au apărut în aceste relaţii', a afirmat Putin într-un videoclip publicat duminică de reporterul televiziunii de stat acreditat la Kremlin, Pavel Zarubin.

Un oficial american şi alte trei surse au spus pentru Reuters că dorinţa administraţiei Trump de a trimite Ucrainei rachete Tomahawk ar putea să nu fie viabilă având în vedere că inventarul actual este alocat pentru marina americană şi alte utilizări.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trump
putin
rusia
sua
nuclear
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 37 minute
Donald Trump, discurs la baza navală Norfolk, la aniversarea a 250 de ani de Marină militară în SUA. A menţionat războiul Rusia-Ucraina
Publicat acum 38 minute
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Universitatea Craiova pierde fotoliul de lider în Superligă. FCSB s-a impus pe Arena Naţională
Publicat acum 1 ora si 57 minute
A fost anunţat noul guvern al Franţei, 12 miniştri au rămas în cabinet
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 03 Oct 2025
Klaus Iohannis a spus că nu are cheia casei din Sibiu pentru a o preda. Șeful ANAF, dezvăluiri de culise: Ce au găsit la executare
Publicat pe 03 Oct 2025
Cine sunt ”super-bugetarii de lux” din Guvernul Bolojan. ”I-aș da afară pe toți”
Publicat pe 03 Oct 2025
Cumulul pensie-salariu, pe cale de a fi eliminat luna aceasta
Publicat pe 03 Oct 2025
Alpinistul Balin Miller a murit în timp ce transmitea un live urmărit de mii de oameni
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close