Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA





'Mi se pare o idee bună', le-a spus duminică Trump reporterilor, întrebat de un jurnalist de la Casa Albă despre oferta lui Putin.



Preşedintele rus a propus în urmă cu două săptămâni prelungirea cu un an a limitelor prevăzute în tratatul de dezarmare nucleară New Start, ultimul acord de control al armamentelor care mai leagă SUA şi Rusia, dar care urmează să expire în februarie. Putin s-a oferit ca Rusia să menţină voluntar aceste limite dacă şi Statele Unite vor face la fel.



Tratatul, semnat în 2010, limitează fiecare parte la 1.550 de ogive strategice ofensive desfăşurate, la 800 numărul de lansatoare şi bombardiere grele, şi prevede un mecanism de verificări, întrerupte însă în ultimii ani.



Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a declarat săptămâna trecută că Moscova încă aşteaptă răspunsul lui Trump la propunerea lansată de Putin de menţinere voluntară a limitelor armelor nucleare strategice desfăşurate, odată ce tratatul va expira, scrie Agerpres.



Preşedintele american a vorbit în ianuarie despre dorinţa sa privind o 'denuclearizare' negociată cu Moscova şi Beijing. El vrea, de asemenea, construirea unui gigantic scut antirachetă american, 'Domul de aur'.



Pe de altă parte, vorbind într-un videoclip difuzat duminică, preşedintele rus a avertizat că o eventuală decizie a Statelor Unite de a furniza rachete Tomahawk cu rază lungă Ucrainei pentru lovituri în profunzimea teritoriului Rusiei ar distruge relaţia dintre Moscova şi Washington.



Vicepreşedintele american JD Vance a spus luna trecută că Washingtonul examinează o cerere a Ucrainei de a primi rachete ce ar putea lovi în profunzimea Rusiei, inclusiv Moscova, însă nu este clar dacă a fost luată o decizie finală.



Trump nu a fost întrebat direct duminică despre perspectiva furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei. Rachete de croazieră Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km, în interiorul căreia s-ar afla din Ucraina toată partea europeană a teritoriului Rusiei.



'Aceasta va duce la distrugerea relaţiilor noastre sau cel puţin a tendinţelor pozitive care au apărut în aceste relaţii', a afirmat Putin într-un videoclip publicat duminică de reporterul televiziunii de stat acreditat la Kremlin, Pavel Zarubin.



Un oficial american şi alte trei surse au spus pentru Reuters că dorinţa administraţiei Trump de a trimite Ucrainei rachete Tomahawk ar putea să nu fie viabilă având în vedere că inventarul actual este alocat pentru marina americană şi alte utilizări.