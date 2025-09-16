Trump dă în judecată ziarul The New York Times pentru defăimare și calomnie

Președintele SUA, Donald Trump, a dat în judecată luni ziarul New York Times, patru dintre jurnaliștii săi și editura Penguin Random House pentru cel puțin 15 miliarde de dolari, invocând calomnie și defăimare și susținând că i-a fost afectată reputația, potrivit unui document depus la o instanță din Florida, potrivit Reuters.

Procesul lui Trump citează o serie de articole publicate de New York Times, inclusiv un editorial înaintea alegerilor prezidențiale din 2024, care susținea că el nu este potrivit pentru funcția de președinte, precum și o carte din 2024 publicată de Penguin, intitulată Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success.

„Pârâții au publicat cu rea-credință cartea și articolele știind că aceste publicații sunt pline de distorsiuni și fabricații dezgustătoare despre președintele Trump”, se arată în documentul depus luni la Tribunalul Districtual al SUA, Districtul Central Florida.

Publicațiile au afectat afacerile și reputația lui Trump, cauzând astfel daune economice uriașe valorii brandului său și prejudicii semnificative perspectivelor sale financiare viitoare, au susținut avocații lui Trump în document.

„Prejudiciul adus valorii acțiunilor TMTG (Trump Media and Technology Group) este un exemplu al modului în care defăimarea pârâților l-a rănit pe președintele Trump”, au spus avocații săi, menționând „o scădere abruptă a prețului acțiunilor”.

Acțiunile TMTG au fost sub presiune în ultimele luni, alimentate de temeri legate de sfârșitul așa-numitei „perioade de blocaj” după debutul companiei pe piața de capital în martie.

Documentul a fost depus după ce Trump a amenințat săptămâna trecută că va da în judecată New York Times pentru reportajele despre un bilet și un desen cu conținut sexual sugestiv, oferite lui Jeffrey Epstein.

Epstein, finanțatorul discreditat și agresor sexual, s-a sinucis într-o celulă dintr-o închisoare din New York în 2019.

Trump a declarat că și-a încheiat relația cu Epstein înainte ca problemele legale ale acestuia să devină publice, în 2006.

„Astăzi am marea onoare să depun un proces pentru defăimare și calomnie în valoare de 15 miliarde de dolari împotriva New York Times”, a spus Trump luni, într-o postare pe platforma sa de social media, Truth Social.

În postarea sa, Trump a acuzat ziarul că a mințit despre el, familia și afacerile sale, precum și despre mișcări și ideologii conduse de republicani, cum ar fi America First și Make America Great Again (MAGA).

În cel de-al doilea mandat, Trump și-a intensificat atacurile împotriva companiilor media. La începutul acestui an, el a dat în judecată Wall Street Journal și proprietarii săi, inclusiv Rupert Murdoch, pentru cel puțin 10 miliarde de dolari, din cauza articolului din ziar conform căruia numele său apărea pe o felicitare de ziua de naștere a lui Epstein în 2003.

În iulie, compania-mamă CBS, Paramount, a acceptat să soluționeze un proces depus de Trump, în care acesta susținea că programul de știri „60 Minutes” a editat în mod înșelător un interviu cu fosta vicepreședintă Kamala Harris, difuzat de rețea în octombrie.

