Data publicării: 18:42 23 Sep 2025

Trump critică ONU pentru lipsa de implicare în eforturile de pace

Autor: Elena Aurel
donald-trump-reactie-palestina_18866600 Foto: Agerpres
 

Donald Trump a spus că a rezolvat mai multe conflicte globale fără sprijinul ONU.

Președintele american Donald Trump a criticat marți Organizația Națiunilor Unite pentru că nu a sprijinit eforturile de pace conduse de Statele Unite, afirmând în fața Adunării Generale că a rezolvat multiple conflicte globale fără niciun ajutor din partea acestui organism internațional, potrivit Reuters. 

„Am încheiat șapte războaie, am negociat cu liderii fiecărei țări implicate și nu am primit nici măcar un apel telefonic din partea Națiunilor Unite, oferindu-se să ajute la finalizarea acordului”, a declarat Trump.

