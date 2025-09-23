Trump critică ONU pentru lipsa de implicare în eforturile de pace

Președintele american Donald Trump a criticat marți Organizația Națiunilor Unite pentru că nu a sprijinit eforturile de pace conduse de Statele Unite, afirmând în fața Adunării Generale că a rezolvat multiple conflicte globale fără niciun ajutor din partea acestui organism internațional, potrivit Reuters.

„Am încheiat șapte războaie, am negociat cu liderii fiecărei țări implicate și nu am primit nici măcar un apel telefonic din partea Națiunilor Unite, oferindu-se să ajute la finalizarea acordului”, a declarat Trump.