Trump cere Congresului tăierea a 4,9 miliarde de dolari din ajutorul extern. Risc crescut de „shutdown”

Preşedintele american Donald Trump a cerut Congresului SUA să aprobe tăierea a 4,9 miliarde de dolari din ajutorul internaţional, a transmis vineri Casa Albă, un anunţ care creşte semnificativ probabilitatea unei paralizii a statului federal la sfârşitul lunii septembrie, relatează AFP, citată de Agerpres.

Reducerile "afectează programele Departamentului de Stat, ale Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională şi programele de asistenţă internaţională", se arată în scrisoarea trimisă preşedintelui republican al Camerei Reprezentanţilor şi distribuită de Biroul de Buget al Casei Albe.

Democraţii avertizaseră recent că orice încercare de revocare a fondurilor deja aprobate de Congres ar distruge orice posibilitate de negociere cu ei pentru a evita paralizia bugetară, faimosul "shutdown", după 30 septembrie.

Donald Trump a decis, de asemenea, să retragă protecția Secret Service pentru fosta vicepreședintă și rivala sa democrată din alegerile prezidențiale din 2024, Kamala Harris, potrivit Reuters.

În mod obișnuit, foștii vicepreședinți beneficiază de șase luni de protecție din partea Secret Service după părăsirea funcției. În cazul Kamalei Harris, această perioadă fusese extinsă la un an, până în ianuarie 2026, printr-o decizie luată de fostul președinte Joe Biden înainte ca acesta să își încheie mandatul, a precizat oficialul.

Scrisoarea oficială adresată lui Harris, datată joi, anunță că încetarea măsurilor suplimentare de securitate va intra în vigoare la 1 septembrie.

Începând din septembrie, Harris urmează să pornească într-un turneu de promovare a memoriilor sale, intitulate „107 Days”, care va cuprinde 15 orașe din Statele Unite. Cartea abordează campania ei prezidențială nereușită, în care a fost candidată democrată timp de 107 zile, după ce Joe Biden s-a retras din cursă în urma unei dezbateri dezastruoase cu Trump. În cele din urmă, Harris a fost înfrântă de actualul președinte.

