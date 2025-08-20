Trump, anunțul zilei: Putin și Zelenski sunt în proces de stabilire a unei întâlniri

Președintele Donald Trump a anunțat că Putin și Zelenski sunt în proces de stabilire a unei întâlniri.

Președintele american Donald Trump a declarat marți că președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt în proces de stabilire a unei întâlniri pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina, scrie Reuters.

„Sunt în proces de stabilire a acesteia”, a declarat Trump într-un interviu radio la emisiunea „The Mark Levin show”, adăugând că „masacrul” din război trebuie să înceteze.

Între timp, președintele Ucrainei a declarat miercuri că Rusia a atacat o stație de distribuție a gazelor din regiunea sudică Odesa.

„Toate acestea sunt atacuri demonstrative care confirmă doar necesitatea de a pune presiune asupra Moscovei, necesitatea de a impune noi sancțiuni și tarife până când diplomația va fi pe deplin eficientă”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

