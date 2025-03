Trump a vrut să folosească o lege din 1798 pentru a expulza o bandă de traficanţi venezueleni

Preşedintele american Donald Trump, în încercarea de a expulza presupuşi membri ai unei bande venezuelene de traficanţi de droguri, a invocat sâmbătă o lege din 1798, folosită ultima dată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial împotriva rezidenţilor japonezi, însă decizia sa a fost blocată de un judecător, relatează AFP.



Preşedintele american a ordonat expulzarea membrilor bandei venezuelene de traficanţi de droguri "Tren de Aragua", afirmând că are dreptul să-i declare "inamici străini", conform unei legi folosite pe timp de război.



Activişti pentru drepturile omului au sesizat justiţia şi judecătorul James Boasberg a ordonat sâmbătă suspendarea timp de 14 zile a tuturor expulzărilor, pentru a dispune de mult timp pentru a revizui legalitatea ordinului executiv.



"Alien and Sedition Act" este o lege care îi permite preşedintelui american să aresteze sau să expulzeze cetăţenii unei naţiuni inamice.



Legea, intrată în vigoare în 1798, a fost folosită în timpul războiului anglo-american din 1812, în timpul Primului Război Mondial şi mai ales în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când 120.000 de japonezi şi americano-japonezi au fost mutaţi forţat în aşa-numitele tabere de relocare în Statele Unite.



Donald Trump, care are o poziţie foarte dură faţă de imigraţie, vrea să folosească această lege pentru a lupta împotriva membrilor bandei venezuelene "Tren de Aragua" care operează pe teritoriul american.



Casa Alba a afirmat sâmbătă, într-un comunicat, că banda are legături cu preşedintele venezuelean Nicolas Maduro.



"Acest lucru a produs un stat criminal hibrid care comite o invazie şi o incursiune prădătoare în Statele Unite", se arată în comunicat.



Trump a acuzat gruparea "Tren de Aragua" că a purtat "un război ilegal împotriva teritoriului Statelor Unite, atât direct, cât şi sub conducerea, clandestină sau nu, a regimului Maduro".



Potrivit comunicatului, procurorul general al SUA, Pam Bondi, are la dispoziţie 60 de zile pentru a pune în aplicare ordinul, prin care toţi membrii "Tren de Aragua" fac obiectul "arestării, detenţiei şi expulzării imediate".



Toţi membrii venezueleni ai "Tren de Aragua" cu vârsta de peste 14 ani care nu sunt rezidenţi permanenţi sau cetăţeni ai SUA vor fi supuşi expulzării.



"Intenţia administraţiei Trump de a utiliza autoritatea pe timp de război pentru a aplica legile privind imigraţia este fără precedent şi ilegală", a declarat Lee Gelernt, un oficial al organizaţiei pentru drepturile omului ACLU.



"Aceasta ar putea fi măsura cea mai extremă pe care administraţia a luat-o vreodată, iar asta spune multe", a adăugat Gelernt.

