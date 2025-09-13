Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  Trotineta electrică, între distracţie şi tragedie. Propunerea ignorată care ar fi putut salva vieţi

Autor: DCNews Team | Categorie: Stiri
Trotineta. Freepik.com
Trotineta electrică a devenit pe de o parte o modă printre tineri şi, din păcate, şi o armă letală - dovadă fiind accidentele mortale în care au fost implicate acestea. 

Expertul în coducere defensivă Titi Aur a analizat accidentul petrecut recent în Capitală, când un pieton a fost lovit mortal de o trotinetă şi a vorbit despre acest fenomen în ţara noastră.

"Anul acesta am avut 400 de accidente cu victime în România (n.r. – în care au fost implicate trotinete) cu doi morţi în Bucureşti şi cinci în România, până acum.

Acum doi ani am făcut o propunere într-o comisie parlamentară în care am fost invitat la propunerea deputatului Gabriel Andronache, care se ocupă de aceste subiecte de circulaţie rutieră. Era discuţia despre cum putem face trotineta mai sigură în România. Erau propuneri să se poarte cască, să fie înmatriculate, să aibă un far pentru a fi vizibile. Eu am făcut atunci o propunere dublă: am spus că ar putea să fie o asigurare, un RCA pe persoană fizică, pe CNP, mai mult simbolică, de, să zicem, 20 de lei pe an, dar acel RCA să te oblige să treci printr-un chestionar, chiar şi online, cu întrebări simple de circulaţie. Discuţiile erau de genul: dar dacă îi face altcineva chestionarul? Da, dar în cazul unui accident nu mai poate să spună că nu a ştiut. Iar acel RCA să crească exponenţial în cazul în care faci un accident.

Propunerea nu a fost acceptată, s-a spus că e complicat, dar că, fie că ar fi fost complicat sau nu, ar fi fost un mic pas către a responsabiliza şi a obliga pe cei care circulă cu trotineta să înveţe acele reguli minim necesare. (...)

Trotineta a devenit aproape un fenomen. În zona de vârstă 14-16 ani, până să ajungă la maşină, trotineta electrică a devenit un motiv de adunat, de gaşcă, iar toţi tind să meargă repede, să treacă de 80 km/h. Când le-am spus că în alte ţări dacă te prinde pe stradă iar trotineta este verificată şi se dovedeşte că poate merge cu mai mult de 25 km/h, se confiscă direct. În alte ţări se fac lucruri. La noi a fost o tentativă, însă sistemul a spus: nu, lasă-ne în pace, asta ne mai trebuie acum...?", a explicat Titi Aur la emisiunea DC Conducem.

13 sep 2025, 17:31
