Tristețea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Psihoterapeutul Cosmin Bara "Copiii rămași acasă simt dor, confuzie și vinovăție" - VIDEO

Psihoterapeutul Cosmin Bara a vorbit, în cadrul emisiunii „Născuți în diaspora”, despre impactul pe care plecarea părinților la muncă în străinătate îl are asupra copiilor rămași în România, dar și despre dificultățile întâmpinate de cei care cresc alături de părinți în diaspora. Specialistul a explicat ce stiluri de atașament apar cel mai des în aceste situații și a propus soluții concrete pentru menținerea legăturii emoționale dintre părinți și copii.

"O parte dintre acești copii trăiesc, în primul rând, o separare de figura primară de atașament. Simt dor, simt un gol emoțional, uneori simt vinovăție. Apare des ideea că «au plecat din cauza mea». Foarte des apare și sentimentul de confuzie - cum adică părintele mă iubește, dar nu este aici?", a explicat Cosmin Bara.

Potrivit acestuia, în absența părinților, apar și tensiuni în relația cu îngrijitorii rămași, fie bunici, fie alte rude. Din punct de vedere psihologic, cel mai des întâlnit este stilul de atașament ambivalent, determinat de lipsa de consecvență a părintelui: „Atunci când părintele sună când poate, comportamentul său creează anxietate copilului și nevoia de a se agăța de părinte”.

În unele cazuri apare și atașamentul dezorganizat, mai ales atunci când copilul este crescut într-un mediu rece sau abuziv: „Copilul manifestă frică, retragere sau agresivitate. Mass-media a relatat situații în care un copil adoarme cu telefonul în mână așteptând să fie sunat sau un alt copil, cu rezultate bune la școală, se învinovățește că nu a meritat dragostea părintelui plecat”.

Provocările copiilor din diaspora



Psihoterapeutul a analizat și cazul copiilor care cresc alături de părinții lor în străinătate. Deși nu trăiesc despărțirea, și aceștia se confruntă cu dificultăți. „Chiar dacă părintele este lângă el, poate fi copleșit de stres, de orele multe de muncă, de o nouă limbă și o nouă cultură. Copilul nu înțelege de ce părintele nu are timp pentru el, de ce nu zâmbește sau de ce nu se joacă”, a arătat Cosmin Bara.

În plus, apare frecvent conflictul de identitate: „Cine sunt eu între două lumi?” Din experiența sa clinică, Bara a observat cel mai des stilul de atașament evitant, prin care copilul se maturizează prea devreme, devenind independent. În alte situații, se manifestă atașamentul ambivalent, când părintele oscilează între momente de căldură și episoade de irascibilitate, ceea ce îl face pe copil să devină neliniștit și dependent.

Specialistul a dat și exemple concrete: „Sunt copii care refuză să vorbească limba română la școală sau acasă cu părinții, dar abia așteaptă vacanța ca să meargă la bunici. Sunt copii care par tari, își construiesc o mască de independență, dar dimineața, înainte de școală, acuză dureri de burtă cauzate de anxietate severă”.

Soluții pentru menținerea legăturii



Întrebat ce se poate face în astfel de situații, psihoterapeutul a propus mai multe soluții practice.

Pentru copiii rămași acasă, Cosmin Bara recomandă:

- mesaje video regulate, nu doar apeluri telefonice: „Să spun că te iubesc, că îmi este dor de tine, că îți doresc succes astăzi”;

- jurnale comune părinte-copil, în care cel mic notează gânduri și întrebări, la care părintele să răspundă când revine în țară;

- promisiuni mici, dar respectate: „Chiar dacă e vorba să suni sâmbătă la ora șase, este esențial să respecți promisiunea”;

- ritualuri de conectare, precum vizionarea aceluiași desen animat, chiar și de la distanță, și comentarea lui ulterior;

- trimiterea unor obiecte cu valoare afectivă, precum o carte cu dedicație sau o fotografie cu părinte și copil.

De asemenea, psihoterapeutul atrage atenția că părinții ar trebui să evite formulări care induc vinovăție: „Fraze precum «fac asta pentru tine» creează copilului sentimentul de responsabilitate pentru sacrificiul părintelui. Este mai sănătos să spunem: «Aș fi vrut să fiu cu tine astăzi și totuși sunt cu tine în inima mea»”.

În plus, este importantă încurajarea exprimării emoționale prin întrebări simple: „Ce te-a făcut să zâmbești astăzi?”, „Ce simți acum când vorbești cu mine?”, „Ce ai simțit când te-ai gândit la mine?”.

„Conectarea emoțională autentică, chiar și de la distanță, le oferă copiilor siguranța că sunt iubiți și sprijiniți, indiferent de kilometrii care îi despart de părinți”, a concluzionat Cosmin Bara.

