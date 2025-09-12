Data publicării:

EXCLUSIV  Tristețea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Psihoterapeutul Cosmin Bara "Copiii rămași acasă simt dor, confuzie și vinovăție" - VIDEO

Autor: Gabriela Ungureanu | Categorie: Stiri
Sursa foto: Freepik
Sursa foto: Freepik

Psihoterapeutul Cosmin Bara a vorbit, în cadrul emisiunii „Născuți în diaspora”, despre impactul pe care plecarea părinților la muncă în străinătate îl are asupra copiilor rămași în România, dar și despre dificultățile întâmpinate de cei care cresc alături de părinți în diaspora. Specialistul a explicat ce stiluri de atașament apar cel mai des în aceste situații și a propus soluții concrete pentru menținerea legăturii emoționale dintre părinți și copii.

"O parte dintre acești copii trăiesc, în primul rând, o separare de figura primară de atașament. Simt dor, simt un gol emoțional, uneori simt vinovăție. Apare des ideea că «au plecat din cauza mea». Foarte des apare și sentimentul de confuzie - cum adică părintele mă iubește, dar nu este aici?", a explicat Cosmin Bara.

Potrivit acestuia, în absența părinților, apar și tensiuni în relația cu îngrijitorii rămași, fie bunici, fie alte rude. Din punct de vedere psihologic, cel mai des întâlnit este stilul de atașament ambivalent, determinat de lipsa de consecvență a părintelui: „Atunci când părintele sună când poate, comportamentul său creează anxietate copilului și nevoia de a se agăța de părinte”.

În unele cazuri apare și atașamentul dezorganizat, mai ales atunci când copilul este crescut într-un mediu rece sau abuziv: „Copilul manifestă frică, retragere sau agresivitate. Mass-media a relatat situații în care un copil adoarme cu telefonul în mână așteptând să fie sunat sau un alt copil, cu rezultate bune la școală, se învinovățește că nu a meritat dragostea părintelui plecat”.

Provocările copiilor din diaspora
 

Psihoterapeutul a analizat și cazul copiilor care cresc alături de părinții lor în străinătate. Deși nu trăiesc despărțirea, și aceștia se confruntă cu dificultăți. „Chiar dacă părintele este lângă el, poate fi copleșit de stres, de orele multe de muncă, de o nouă limbă și o nouă cultură. Copilul nu înțelege de ce părintele nu are timp pentru el, de ce nu zâmbește sau de ce nu se joacă”, a arătat Cosmin Bara.

În plus, apare frecvent conflictul de identitate: „Cine sunt eu între două lumi?” Din experiența sa clinică, Bara a observat cel mai des stilul de atașament evitant, prin care copilul se maturizează prea devreme, devenind independent. În alte situații, se manifestă atașamentul ambivalent, când părintele oscilează între momente de căldură și episoade de irascibilitate, ceea ce îl face pe copil să devină neliniștit și dependent.

Specialistul a dat și exemple concrete: „Sunt copii care refuză să vorbească limba română la școală sau acasă cu părinții, dar abia așteaptă vacanța ca să meargă la bunici. Sunt copii care par tari, își construiesc o mască de independență, dar dimineața, înainte de școală, acuză dureri de burtă cauzate de anxietate severă”.

Soluții pentru menținerea legăturii
 

Întrebat ce se poate face în astfel de situații, psihoterapeutul a propus mai multe soluții practice.

Pentru copiii rămași acasă, Cosmin Bara recomandă:

- mesaje video regulate, nu doar apeluri telefonice: „Să spun că te iubesc, că îmi este dor de tine, că îți doresc succes astăzi”;

- jurnale comune părinte-copil, în care cel mic notează gânduri și întrebări, la care părintele să răspundă când revine în țară;

- promisiuni mici, dar respectate: „Chiar dacă e vorba să suni sâmbătă la ora șase, este esențial să respecți promisiunea”;

- ritualuri de conectare, precum vizionarea aceluiași desen animat, chiar și de la distanță, și comentarea lui ulterior;

- trimiterea unor obiecte cu valoare afectivă, precum o carte cu dedicație sau o fotografie cu părinte și copil.

De asemenea, psihoterapeutul atrage atenția că părinții ar trebui să evite formulări care induc vinovăție: „Fraze precum «fac asta pentru tine» creează copilului sentimentul de responsabilitate pentru sacrificiul părintelui. Este mai sănătos să spunem: «Aș fi vrut să fiu cu tine astăzi și totuși sunt cu tine în inima mea»”.

În plus, este importantă încurajarea exprimării emoționale prin întrebări simple: „Ce te-a făcut să zâmbești astăzi?”, „Ce simți acum când vorbești cu mine?”, „Ce ai simțit când te-ai gândit la mine?”.

„Conectarea emoțională autentică, chiar și de la distanță, le oferă copiilor siguranța că sunt iubiți și sprijiniți, indiferent de kilometrii care îi despart de părinți”, a concluzionat Cosmin Bara.

Video 

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk
12 sep 2025, 21:31
Tristețea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Psihoterapeutul Cosmin Bara "Copiii rămași acasă simt dor, confuzie și vinovăție" - VIDEO
12 sep 2025, 21:03
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros
12 sep 2025, 20:32
Nou premier în Nepal, după protestele violente. Cine e Sushila Karki
12 sep 2025, 20:21
Flamingo roz și secretul longevității: păsările migratoare se mențin tinere mult mai mult timp
12 sep 2025, 20:28
Dan Constantin este noul președinte al UZPR
12 sep 2025, 20:12
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
De ce la bătrânețe suntem mai scunzi? Specialiștii explică procesul natural al corpului
12 sep 2025, 20:13
Ioana Milea, despre părinții imposibili, cererile și comunicarea cu psihologul, la Dr.Psy
12 sep 2025, 19:40
Ce a scos la iveală asasinarea lui Charlie Kirk. Chirieac: Se manifestă și în România
12 sep 2025, 20:41
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică“, pe fondul incursiunilor dronelor ruse în spațiul aliat. Update: MApN, precizări
12 sep 2025, 19:26
Ministrul Taiwanului avertizează asupra unui „efect de domino” în cazul în care China va prelua insula
12 sep 2025, 19:29
Un câine a salvat un copil din ghearele propriului tată. Acesta a încercat să-l sugrume
12 sep 2025, 19:23
Fenomen spectaculos pe cer, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Ce se întâmplă cu Luna
12 sep 2025, 18:20
Polonia îl contrazice pe Trump și susține că incursiunile dronelor rusești nu pot fi considerate o greșeală
12 sep 2025, 18:32
Victor Negrescu, despre proiectele pentru copiii din diaspora: "Dacă e să vorbim de tăieri, cu siguranță nu aș tăia de aici" - VIDEO
12 sep 2025, 17:52
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu consumi grăsimi. Explicația Mihaelei Bilic
12 sep 2025, 18:53
Un pastor susține că au început semnele profeției biblice despre sfârșitul lumii
12 sep 2025, 17:46
Dronă militară, descoperită pe o plajă din Bulgaria /foto în articol
12 sep 2025, 17:12
Donald Trump: Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid. Va trebui să acționăm foarte, foarte dur
12 sep 2025, 17:01
Somnul de frumusețe nu este un mit. Un expert explică modul în care odihna menține pielea sănătoasă și tânără
12 sep 2025, 17:14
SUA cere Europei să taxeze China și India pentru a opri finanțarea războiului lui Putin
12 sep 2025, 17:02
Psihoterapeutul Cosmin Bara explică lupta copiilor români crescuți în străinătate: „Apare sentimentul de a fi între două oglinzi” / VIDEO
12 sep 2025, 16:35
Un buzoian, trimis în judecată după ce a încercat să-și omoare de două ori fostul socru: L-a otrăvit și apoi i-a tăiat frânele
12 sep 2025, 16:39
O familie de români abia întoarsă din America critică România: „Vă spun sincer, regret că m-am întors”
12 sep 2025, 16:29
Italia și Turcia au semnat un acord pentru oprirea traficului de migranți dinspre Libia
12 sep 2025, 16:17
Imaginea cu soția lui Charlie Kirk, Erika Frantzve, care a înduioșat Internetul / foto în articol
12 sep 2025, 16:09
Nouă alertă alimentară în România! Condimentul retras din magazine - Foto în articol
12 sep 2025, 15:50
Caz șocant în Călărași: Tânără de 21 de ani, sechestrată și bătută timp de 5 zile de propriul iubit
12 sep 2025, 15:29
O angajată a Poștei Române, bolnavă de cancer în stadiu terminal, și-a însușit 220.000 de euro din titluri de stat ca să-și ajute fiul
12 sep 2025, 15:27
Tyler Robinson, tânărul care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk, a fost prins. Update: Un membru al familiei spune că „era plin de ură și răspândea ură“
12 sep 2025, 15:47
Combinatul siderurgic din Hunedoara oprește definitiv activitatea
12 sep 2025, 15:00
Tusk, replică acidă către Trump în cazul dronelor ruse care au intrat în spațiul aerian al Poloniei
12 sep 2025, 14:19
Mesajul pe care-l așteaptă românii din diaspora ca să se întoarcă acasă. ”Nu putem șterge cu buretele aceste lucruri”
12 sep 2025, 14:17
Reacția grăitoare a Prințului Harry, atunci când a fost întrebat despre Regele Charles
12 sep 2025, 14:23
Trump vrea, în sfârșit, să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea grea (Politico)
12 sep 2025, 13:49
Neurochirurgia românească, jumătate de secol de tradiție. Cluj-Napoca găzduiește peste 350 de experți din întreaga lume pentru un congres internațional
12 sep 2025, 13:31
Pădure tropicală în inima Galațiului
12 sep 2025, 12:56
Moartea lui Charlie Kirk a declanșat un val de amenințări teroriste. Mai multe universități și-au suspendat activitatea
12 sep 2025, 13:03
Rabla Auto 2025 demarează cu etapa validării producătorilor auto
12 sep 2025, 12:08
Costurile rechizitelor și uniformelor, principala problemă pentru români la început de an școlar - Sondaj
12 sep 2025, 12:30
Ambasadorul George Maior, invitat la De Ce Citim - VIDEO
12 sep 2025, 11:58
CM 2026: Peste 1,5 milioane de suporteri s-au înscris pentru cumpărarea de bilete
12 sep 2025, 11:49
O creangă groasă desprinsă dintr-un copac a făcut prăpăd în Brăila. Două persoane au fost rănite
12 sep 2025, 11:42
Șacalii în România: adevăruri și mituri. Dr. Cristian-Remus Papp, la DC Anima - VIDEO
12 sep 2025, 12:58
Primul calculator din lume, scos la licitație pentru 3,3 milioane de dolari
12 sep 2025, 11:26
Un stat UE, vizitat de turiștii din toată lumea, dorește să interzică fumatul pe plaje, terase și stadioane
12 sep 2025, 11:54
Cele două testamente secrete lăsate de Giorgio Armani au fost deschise
12 sep 2025, 11:54
Scenariul unui blackout de 72 de ore în România: Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență. Raed Arafat: Trebuie să ne pregătim și oamenii să fie conștienți
12 sep 2025, 11:04
Nou proiect Carrefour România. Micii artizani și antreprenori locali din Neamț, acum pe marile rafturi
12 sep 2025, 10:37
Ghidul de supraviețuire în caz de război primit de polonezi
12 sep 2025, 10:51
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina. Care este scopul
12 sep 2025, 10:51
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk
acum 29 de minute
Tristețea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Psihoterapeutul Cosmin Bara "Copiii rămași acasă simt dor, confuzie și vinovăție" - VIDEO
acum 51 de minute
Cum să cureți cuptorul electric ușor și sigur, fără produse chimice
acum 52 de minute
Ce a scos la iveală asasinarea lui Charlie Kirk. Chirieac: Se manifestă și în România
acum 1 ora 0 minute
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros
acum 1 ora 5 minute
Flamingo roz și secretul longevității: păsările migratoare se mențin tinere mult mai mult timp
acum 1 ora 11 minute
Nou premier în Nepal, după protestele violente. Cine e Sushila Karki
acum 1 ora 19 minute
De ce la bătrânețe suntem mai scunzi? Specialiștii explică procesul natural al corpului
Cele mai citite știri
pe 11 Septembrie 2025
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 11 Septembrie 2025
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
pe 11 Septembrie 2025
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
pe 11 Septembrie 2025
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
pe 11 Septembrie 2025
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel