Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 23:38 23 Sep 2025

Tribunalul Ilfov în criză: Ministerul Justiției promite soluții după incendiul de la Cornetu

Autor: Alexandra Curtache
justitie Foto: Pexels
 

Ministerul Justiției a clarificat azi, 23 septembrie 2025, situația Tribunalului Ilfov și demersurile după incendiul Judecătoriei Cornetu.

Ministerul Justiției a transmis astăzi un amplu comunicat prin care aduce clarificări cu privire la dificultățile semnalate de Tribunalul Ilfov în desfășurarea activității și prezintă detalii despre demersurile efectuate în ultimul an pentru asigurarea unor condiții adecvate de lucru pentru instanțele din județ.

Problemele au început în noaptea de 3 spre 4 martie 2024, când un incendiu puternic a izbucnit la mansarda Judecătoriei Cornetu, afectând grav spațiile de lucru. La acel moment, instanța funcționa într-un imobil închiriat de la Primăria Cornetu, pentru care se plătea o chirie lunară de 33.037 lei.

În urma constatărilor făcute la fața locului, s-a decis relocarea temporară a activității Judecătoriei Cornetu în sediul Tribunalului Ilfov și al Judecătoriei Buftea, până la identificarea unei soluții viabile.

Demersuri pentru relocare: Casa de Cultură „Mihai Eminescu”

Ministerul Justiției, împreună cu autoritățile locale și Consiliul Județean Ilfov, a evaluat mai multe variante pentru relocarea definitivă a instanței. Ca soluție a fost propusă transformarea Casei de Cultură „Mihai Eminescu” din Bragadiru într-un sediu pentru Judecătoria Cornetu.

Au fost realizate planuri arhitecturale, s-a obținut certificatul de urbanism și au fost demarate procedurile pentru schimbarea destinației clădirii. Totuși, lucrările s-au blocat din cauza unui proiect finanțat prin PNRR: „Creșterea eficienței energetice a Casei de Cultură Mihai Eminescu”, care a intrat în litigiu după rezilierea contractului de execuție. În paralel, autoritățile locale au semnalat lipsa fondurilor pentru restituirea sumelor deja decontate.

În prezent, lucrările de intervenție continuă cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov, fiind vizată finalizarea acestora până la sfârșitul anului 2025.

Pentru a decongestiona spațiile Tribunalului Ilfov și ale Judecătoriei Buftea, Ministerul Justiției a finanțat montarea unor containere modulare cu destinație de birouri și sală de judecată. Acestea includ un spațiu de judecată compus din trei containere alipite și un spațiu de așteptare pentru justițiabili.

Proiectul „Palatul de Justiție Ilfov”

Un alt punct sensibil rămâne infrastructura instanțelor din Buftea. Tribunalul Ilfov și Judecătoria Buftea funcționează într-un imobil adaptat, care nu mai corespunde standardelor actuale.

Proiectul „Palatul de Justiție Ilfov” este inclus în Programul Național de consolidare a infrastructurii instanțelor și presupune construirea unui nou sediu, cu o suprafață de peste 12.000 mp. Procesul a întâmpinat întârzieri din cauza depășirilor de costuri și modificărilor succesive ale Studiului de Fezabilitate.

Ultima variantă a proiectului, transmisă în martie 2025, a redus dimensiunea imobilului, iar Ministerul Justiției și Compania Națională de Investiții lucrează la finalizarea documentației tehnice pentru a demara licitația de execuție.

Până la ridicarea noului Palat de Justiție, Tribunalul Ilfov a încercat să închirieze un imobil de aproximativ 5.000 mp, în valoare estimată de 120.000 euro/lună. Prima procedură de achiziție a fost anulată din lipsa ofertelor conforme, dar a fost relansată în august 2025.

Ministerul Justiției precizează că responsabilitatea procedurii revine exclusiv Tribunalului Ilfov, care are calitatea de ordonator terțiar de credite, rolul ministerului fiind doar unul consultativ, de sprijin tehnic.

Instituția subliniază că a fost permanent implicată în găsirea soluțiilor, însă blocajele au fost cauzate de factori independenți de atribuțiile directe ale ministerului, precum incendiul, problemele de finanțare locală și litigiile legate de PNRR.

„Ministerul Justiției va continua să ofere sprijin autorităților locale și instanțelor pentru a asigura funcționarea justiției în condiții optime, dar responsabilitățile sunt partajate între mai multe instituții, fiecare având obligații legale clare”, se arată în comunicatul transmis astăzi.

tribunal ilfov
ministerul justitiei
