Trei studenți în meteorologie au murit într-un accident, urmărind o tornadă

Trei studenți la meteorologie au murit într-un accident de mașină în timp ce se întorceau dintr-o călătorie de urmărire a undei tornade în Kansas. Nicholas Nair, în vârstă de 20 de ani, Gavin Short, de 19 ani, și Drake Brooks, de 22 de ani, toți trei studenți ai Universității din Oklahoma, au murit la fața locului.

Coliziunea a avut loc la doar câteva ore după ce Nair și Short au postat videoclipuri pe Twitter din Herington, Kansas, cu o tornadă care trecea peste o autostradă.

Conducând înapoi spre Oklahoma pe vreme furtunoasă, vehiculul lor a hidroplanat și a fost lovit de un tractor-remorcă. Cei trei călătoreau spre sud în Tonkawa, Oklahoma, chiar la granița cu Kansas, când a avut loc accidentul.

I just saw the news about the three OU students who died in a car crash last week, chasing tornadoes. This really stings the heart & highlights the dangers of chasing extreme weather events. My thoughts go out to the families and friends of these students.https://t.co/e3013cSuWY