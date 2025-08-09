Trei persoane au fost împușcate în Times Square, New York. Un adolescent de 17 ani, reținut

Trei persoane au fost împușcate și rănite în Times Square din New York, a anunțat sâmbătă Departamentul de Poliție din New York (NYPD), potrivit Reuters.

Victimele — o femeie de 18 ani, un bărbat de 19 ani și un bărbat de 65 de ani — sunt în stare stabilă, internate în spital, a declarat un purtător de cuvânt al NYPD.

Un băiat de 17 ani este reținut, a adăugat poliția. De asemenea, a fost recuperată o armă de foc.

Împușcăturile au avut loc în jurul orei 1:20 dimineața, ora estică a SUA, după o altercație verbală cu una dintre victime, a precizat NYPD. Momentan nu se știe dacă atacatorul și victimele se cunoșteau.

Atacurile cu arme de foc sunt relativ frecvente în Statele Unite, unde armele sunt ușor accesibile.

Incidentul petrecut într-unul dintre cele mai iconice locuri turistice din New York survine după împușcăturile din iulie dintr-o clădire de birouri din Manhattan, care au dus la moartea a patru persoane, inclusiv un executiv de rang înalt de la Blackstone și un polițist NYPD.

Potrivit unui comunicat al poliției din New York publicat pe 4 august, orașul a înregistrat în primele șapte luni ale acestui an un număr record scăzut de incidente cu împușcături și victime.

Criminalitatea este o problemă majoră în campania electorală pentru postul de primar al celei mai mari metropole americane, unde alegerile vor avea loc în noiembrie.

