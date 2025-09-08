Trei copii, găsiți după ce au trăit aproape 4 ani în sălbăticie

Trei copii au fost găsiți după ce au trăit aproape patru ani în sălbăticie împreună cu tatăl lor fugar.

După aproape patru ani de viață în izolare totală, trei copii din Noua Zeelandă au fost găsiți de poliție, teferi, după ce tatăl lor, Thomas Phillips, a fost împușcat mortal într-o confruntare armată cu autoritățile, scrie CNN.

Phillips s-a ascuns cu micuții – cu vârste de 9, 10 și 12 ani – în pădurile dese și zonele greu accesibile din regiunea Waikato, pe Insula de Nord, încă din decembrie 2021. În toată această perioadă, familia a supraviețuit departe de civilizație, tatăl folosindu-și abilitățile de supraviețuire pentru a-i hrăni și a le oferi adăpost. Copiii nu au avut nicio legătură cu mama lor din momentul dispariției.

Fuga lui Phillips s-a încheiat luni dimineață, după ce poliția a răspuns la o spargere într-un mic orășel rural. În timpul intervenției, un polițist a fost rănit grav, iar bărbatul a fost împușcat mortal. Unul dintre copii se afla lângă el. Ceilalți doi au fost găsiți câteva ore mai târziu, singuri, într-o tabără improvizată în pădure, la Marokopa.

Reacția mamei copiilor

„Copiii sunt bine și nevătămați. Urmează să fie evaluați medical”, a declarat comisarul adjunct Jill Rogers.

Mama lor, Cat, a transmis un mesaj emoționant: „Suntem profund ușurați că acest coșmar s-a încheiat. Ne-au lipsit în fiecare zi timp de aproape patru ani și abia așteptăm să-i primim acasă cu dragoste și grijă”.

Dispariția copiilor și a lui Phillips a ținut Noua Zeelandă cu sufletul la gură, fiecare nouă apariție sau semnalare transformându-se în știre națională. Autoritățile au bănuit tot acest timp că familia trăia departe de societate, însă locul exact în care se ascundeau a rămas un mister până acum.

