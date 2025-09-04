Trebuie să mergi la dentist la fiecare 6 luni? Studiile arată adevărul pe care multe clinici nu îl spun

Puțin peste jumătate dintre adulți au consultat un medic stomatolog în ultimele 12 luni, de cele mai multe ori pentru un control de rutină. În multe clinici, pacienților li se recomandă sau chiar li se solicită, prin polițele de asigurare, să rezerve o vizită la fiecare șase luni. Întrebarea este însă dacă acest sfat are o bază științifică solidă sau este mai degrabă o tradiție menținută de inerție.

Un control periodic presupune examinarea dinților, gingiilor și a țesuturilor înconjurătoare de către un dentist sau un igienist dentar. În timpul aceleiași vizite, pacienții beneficiază adesea și de o curățare profesională („scale and clean”), precum și de radiografii, pentru depistarea problemelor invizibile.

Deși periajul zilnic și folosirea aței dentare sunt esențiale, acestea nu pot elimina complet placa bacteriană și tartrul. Curățarea profesională devine astfel o completare necesară pentru menținerea sănătății orale, conform Reuters.

Ce spun cercetările?

Revizuirile Cochrane, considerate standardul de aur în analiza datelor medicale, au adus rezultate surprinzătoare.

Analiza din 2020: Nu s-au găsit beneficii suplimentare pentru adulții care merg la control o dată la șase luni, comparativ cu cei care își stabilesc frecvența vizitelor în funcție de riscul individual de boală orală.

Analiza din 2018: Curățările profesionale semestriale nu au avut un impact semnificativ asupra gingivitei sau nivelului de placă bacteriană, comparativ cu curățările mai rare. A existat doar o mică reducere a tartrului, cu beneficii clinice incerte.

Pe scurt, studiile nu confirmă că vizitele semestriale duc, în mod constant, la o sănătate orală mai bună pentru toți adulții.

De câte ori ar trebui să mergem la dentist?

Experții subliniază că frecvența vizitelor depinde de riscul individual:

- Persoanele cu probleme dentare grave sau boli gingivale avansate pot avea nevoie de controale la fiecare trei-șase luni.

- Cei cu o sănătate orală bună ar putea merge doar o dată la unul sau doi ani.

- Mulți pacienți aleg totuși vizitele semestriale pentru confort și liniște personală, chiar dacă riscul lor este scăzut.

Cum putem menține sănătatea orală între vizite?

Pentru a evita problemele dentare, specialiștii recomandă:

- Periaj de două ori pe zi cu pastă de dinți cu fluor.

- Curățarea spațiilor dintre dinți cu ață dentară, periuțe interdentare sau dispozitive cu jet de apă.

- Limitarea zaharurilor adăugate, inclusiv din miere, siropuri și sucuri de fructe.

- Aceste obiceiuri, combinate cu vizite regulate stabilite în funcție de nevoile individuale, rămân cheia unei sănătăți orale durabile.

Nu există o regulă universală care să impună controale și curățări dentare la fiecare șase luni. Decizia trebuie luată împreună cu medicul dentist, pe baza riscului personal și a stării generale de sănătate orală.

