Trebuia să se afle în avionul Air India care s-a prăbușit. O întârziere de 10 minute i-a salvat viața. „Am început să tremur, picioarele mi se înmuiaseră”

Pentru Bhoomi Chauhan, blocajul în traficul intens de joi din Ahmedabad s-a dovedit a fi o binecuvântare. Originară din Bharuch, tânăra era supărată că a pierdut zborul spre Londra, dar a scăpat de o tragedie de proporții – un zbor care s-a încheiat cu moartea a aproape tuturor pasagerilor, scrie ndtv.com.

Bhoomi urma să se îmbarce în cursa Air India AI 171, cu destinația Londra, acolo unde locuiește împreună cu soțul ei. Se afla în vizită în India după doi ani, într-o vacanță mult așteptată. Însă a ajuns la aeroportul din Ahmedabad cu 10 minute mai târziu decât era necesar, fiind blocată în trafic.

Avionul s-a prăbușit la doar câteva secunde după decolare, în jurul orei 13:30, de pe Aeroportul Internațional Sardar Vallabhbhai Patel. Din cei 242 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bord, doar unul a supraviețuit. Este considerat unul dintre cele mai grave accidente aviatice din ultima perioadă.

„Am început să tremur. Picioarele mi se înmuiaseră”

„Mă pregăteam să ies din aeroport când am aflat de prăbușire. Am început să tremur. Picioarele mi se înmuiaseră. Am rămas amorțită pentru o vreme”, a declarat Bhoomi, profund marcată de cele întâmplate.

„Zborul era programat să decoleze la 13:10. Îmbarcarea s-a încheiat la 12:10, iar eu am ajuns la 12:20. Am ajuns la poarta de check-in și i-am rugat să mă lase să urc. Le-am spus că voi trece rapid prin toate formalitățile, dar nu m-au lăsat să continui”, a povestit ea.

„Am întârziat din cauza traficului. Eram foarte supărată că nu m-au lăsat să mă urc. Tocmai ajunsesem la ieșirea din aeroport când am aflat că avionul s-a prăbușit. Ganpati ji m-a salvat”, a adăugat Bhoomi, făcând referire la zeitatea hindusă Ganesh.

Mama ei a declarat că Bhoomi și-a lăsat copilul acasă și urma să călătorească singură: „Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a protejat fiica. Și-a lăsat copilul cu mine și, prin mila divină, datorită acelui copil, ea este astăzi în viață. A fost salvată prin harul lui Dumnezeu”.

Un singur supraviețuitor

Singurul supraviețuitor al tragediei este Vishwash Kumar Ramesh, un britanico-indian în vârstă de 40 de ani. Toți ceilalți – 239 de pasageri, doi piloți și 10 membri ai echipajului – au murit în accident.

„La 30 de secunde după decolare s-a auzit un zgomot puternic, iar apoi avionul s-a prăbușit. Totul s-a petrecut foarte repede”, a declarat Ramesh pentru Hindustan Times. A suferit răni la nivelul pieptului și a spus rudelor că „nu are idee” cum a scăpat din avionul care a fost cuprins de flăcări, semn al traumei profunde trăite.

Oficialii au declarat că aeronava AI 171 a pierdut altitudine imediat după decolare, prăbușindu-se în zona locuințelor medicilor de la Colegiul Medical BJ din cartierul Meghaninagar. Impactul a provocat o explozie uriașă și un incendiu care a generat coloane dense de fum negru.

Pilotul a emis un semnal de urgență imediat după decolare, semnalând o situație critică, potrivit Turnului de Control din Ahmedabad. Experții în aviație au declarat că, în baza imaginilor disponibile, o posibilă cauză ar fi lipsa de tracțiune a ambelor motoare sau un impact cu o pasăre. Cadrele surprinse la locul tragediei arată echipe de salvare scoțând cadavrele și transportând răniții, mulți dintre ei cu arsuri, la spitalul civil din apropiere.

Ministrul Aviației Civile, Ram Mohan Naidu, a anunțat că guvernul a format o comisie de anchetă la nivel înalt pentru a investiga cauzele accidentului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News