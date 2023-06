Transportatori români pot ieși din Bulgaria doar cu taxă, una de trei ori mai mare decât pentru cei bulgari. Sunt obligați să treacă printr-o ”parcare privată”

Coordonatorul unei societăți de transport din România a prezentat redacției DCNews o situație apărută în orașul Ruse, înainte de părăsirea teritoriului bulgar, spre România. Concret, conform acestuia ”cu 5 km înainte de punctul de trecere al frontierei cu România, a fost deschisă recent o parcare privată pentru vehiculele cu masa de peste 7,5 tone. Toate camioanele de marfă care vor să intre în România prin frontiera Ruse-Giurgiu au obligativitatea de a trece, mai întâi, prin această parcare și a achita contravaloarea a 50 BGN (leva) sau 25 de euro. Șoferilor li se înmânează un pager și își așteaptă rândul pentru ordinea de intrare în terminalul bulgar al vămii. Această taxă de 25 de euro se aplică doar camioanelor de marfă românești, turcești, grecești, pe când cele înmatriculate în Bulgaria achită 15 leva, adică aproximativ 7,6 euro”.

Sursa citată ne-a mai transmis: ”Consider că acesta nouă modalitate de tranzit este un abuz asupra transportatorilor, există o neconcordanță în ceea ce privește această obligativitate a trecerii camioanelor prin această parcare privată, iar discrepanța dintre suma pe care trebuie să o achite un camion românesc față de unul bulgăresc este o discriminare”.

În urma unor solicitări cerute de DCNews, coordonatorul român ne-a mai spus că ”taxa de parcare” este 25 de euro indiferent de timpul de așteptare. Istoricul GSP arată că sunt camioane care au stat 30 - 40 de minute, cum sunt camioane care au stat chiar și 12 ore acolo. Indiferent de timpii de așteptare, taxa este aceeași.

Fără taxa de parcare, transportatorii români nu pot ieși din Bulgaria

Deși vorbim despre ceea ce transportatorii numesc parcare privată, se pare, conform aceleiași surse că are în spate o directivă dată de Primăria orașului Ruse, conform căreia toate camioane de marfă ce se deplasează către punctul de trecere al frontierei Ruse-Giurgiu să treacă anterior printr-o

parcare, să se înregistreze cu număr auto, tip marfă, telefon șofer, pentru care achita o "taxă de parcare" de 25 de euro. Li se dă un pager electronic care anunță șoferul când să se părăsească parcarea respectivă și să meargă în terminalul vamal Ruse.



Trecerea prin parcarea respectivă nu se poate evita, pentru că astfel nu mai ai posibilitatea de a înregistra datele camionlului și numărul de telefon al șoferului și să primești pagerul respectiv. Am încercat să evităm trecerea prin parcarea respectivă și camionul a fost întors din terminalul vamal fără să i se precizeze "motivul legal sau rutier", pe motivul că dacă nu ai "pager " nu poți intra în terminal.



Deși am avut camioane de marfă ce veneau din alte zone ale Bulgariei decât cele tranzitate uzual, de exemplu dinspre partea de Est, Varna către Ruse, drumul nu prevede trecerea prin parcarea respectivă din Ruse, totuși șoferul a fost instruit să meargă să plătească taxa respectivă și să vină înapoi.

Situația este recentă, de aproximativ 1 luna de zile și nu a fost publicată o notificare în acest sens. Efectiv camioanele au obligativitatea să treacă pe la parcarea respectivă, parcare privată!



Dacă șoferul vehicului de marfă nu trece prin această parcare, nu poate obține pagerul electronic și nu poate merge în terminalul vamal Ruse, pentru a trece frontiera.

Parcarea nu aparține terminalului vamal, fiind cu aproximativ 2-3 km înainte de punctul de trecere al frontierei”.

Precizăm că pe adresa redacției au fos trimise și bonurile aferente ce susțin cele mai sus menționate. O solicitare a fost trimisă și către Ambasada României la Sofia.

