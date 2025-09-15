Tragedie la Spitalul din Reșița: un bărbat de 66 de ani a murit chiar înainte de internare

Un bărbat de 66 de ani, care urma să fie internat la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Reșița, a murit luni, după ce i s-a făcut rău și a căzut în apropierea casei scărilor a unității medicale. Potrivit medicilor, decesul ar fi survenit cel mai probabil în urma unui infarct miocardic.

„Apreciem că bolnavul, care avea probleme de sănătate și se îndrepta spre internare, a suferit un infarct în apropierea casei scărilor. Manevrele de resuscitare nu au avut succes. Excludem posibilitatea ca decesul să fi fost cauzat de un traumatism cranio-cerebral. Cauza exactă a decesului va fi stabilită prin necropsie. Ne pare rău că s-a întâmplat acest incident”, a declarat, pentru AGERPRES, directorul medical al SJU Reșița, dr. Gheorghe Beg.



Poliția a deschis dosar penal

Reprezentanții spitalului au sesizat incidentul Poliției Reșița. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin a confirmat deschiderea unui dosar penal pentru a stabili circumstanțele exacte ale morții.

„În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor care au condus la decesul persoanei”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost depus la Serviciul de Medicină Legală din cadrul spitalului. Necropsia urmează să stabilească oficial cauza morții, au precizat reprezentanții IPJ.

