Tragedie în Vancouver: Mai multe persoane au murit, după ce un șofer a intrat cu mașina în mulțime la un festival

Șoferul a fost arestat, a anunțat poliția într-o postare pe platforma de socializare X.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ora 20:00 lângă East 41st Avenue și Fraser Street, acolo unde avea loc Lapu Lapu Day Block Party.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a scris pe X: „Sunt devastat să aflu despre evenimentele oribile de la festivalul Lapu Lapu din Vancouver din această seară.”

Primarul din Vancouver, Ken Sim, și premierul din Columbia Britanică, David Eby, au postat comentarii similare pe X.

Un martor le-a spus celor de la CTV News că a văzut un vehicul negru circulând haotic în zona festivalului chiar înainte ca mulțimea să fie lovită.

Jagmeet Singh, liderul Partidului Noua Democrație al Canadei, s-a numărat printre participanții la eveniment, dar a plecat cu câteva minute înainte ca vehiculul să ajungă, a raportat CTV News.

„Este atât de groaznic, nu știu ce să spun”, a declarat Singh pentru CTV. „Eram chiar acolo și îmi imaginez doar fețele copiilor pe care i-am văzut zâmbind și dansând”.

Alegerile federale din Canada vor avea loc luni.

The Vancouver Sun a scris că mii de oameni erau în acea zonă.

„Nu am apucat să-l văd pe șofer, tot ce am auzit a fost un motor care s-a turat”, a spus Yoseb Vardeh, coproprietar al camionului de mâncare Bao Buns, într-un interviu pentru Postmedia.

„Am ieșit afară din camionul meu de mâncare, m-am uitat pe drum și erau corpuri peste tot”, a spus Vardeh, cu vocea tremurând. „A trecut prin întreaga stradă, a mers drept pe mijloc.”

#BREAKING: Mass-casualty event after an SUV plowed into a street festival in Vancouver. pic.twitter.com/hW2fDtzRYL