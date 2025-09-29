Tragedie în Prahova: Două tinere au murit în urma incendiului de la hotelul din Tătărani

"Incendiul a fost lichidat. A fost găsită şi cea de a doua victimă - carbonizată. Ambele victime sunt de sex feminin, de 21, respectiv 24 de ani", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.



Surse apropiate anchetei au precizat, pentru AGERPRES, că cele două persoane date dispărute iniţial ar fi persoane de origine nepaleză care fac parte din echipa care efectua lucrări la hotel pentru intrarea în legalitate.



Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova a constatat, la data de 16 septembrie, că hotelul nu era echipat cu instalaţii de stingere a incendiilor şi nu avea instalaţii de detecţie şi iluminat.



"În data de 16.09.2025, operatorul economic afectat de incendiu a fost controlat şi s-au constatat mai multe deficienţe privind apărarea împotriva incendiilor sancţionate cu amendă în cuantum de 100.000 lei. Totodată, personalul specializat a luat măsura opririi funcţionării pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, constând în neechiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor (hidranţi interiori şi exteriori), instalaţii de detecţie şi iluminat", a transmis ISU.



Potrivit sursei citate, obiectivul funcţiona fără autorizaţie de securitate la incendiu, iar la verificările efectuate în anul 2024 s-a constat că operatorul economic nu desfăşura activităţi.



"La solicitarea operatorului în cauză, la data de 19.09.2025 a fost ridicat sigiliul pentru executarea lucrărilor de conformare la cerinţa de securitate la incendiu, pentru intrarea în legalitate, fără posibilitatea desfăşurării de activităţi comerciale", explică sursa menţionată, potrivit Agerpres.