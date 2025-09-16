Tragedie în Piatra Neamț: Un adolescent de 15 ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică

Un adolescent de 15 ani din Piatra-Neamţ a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică.

Un adolescent din Piatra-Neamţ, care se deplasa cu o trotinetă electrică, a murit după ce s-a dezechilibrat şi a căzut pe carosabil, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Neamţ.



Potrivit sursei citate, acesta a fost transportat la spital, unde a fost declarat decesul.

Adolescentul s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe partea carosabilă





"La data de 13 septembrie a.c., în jurul orei 22.30, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Piatra-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor, în vârstă de 15 ani, din Piatra-Neamţ, se deplasa pe o trotinetă electrică pe strada Ştefan cel Mare, s-ar fi dezechilibrat şi ar fi căzut pe partea carosabilă. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea minorului, care a fost transportat la o unitate medicală (...) Din păcate, unitatea medicală în care era internat a declarat decesul minorului", se arată într-un comunicat al Poliţiei.



Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, relatează Agerpres.



În primele şapte luni ale acestui an, în judeţul Neamţ s-au înregistrat oficial şapte accidente grave în care au fost implicaţi conducători de trotinete, faţă de un singur accident anul trecut.

