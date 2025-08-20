Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”

Un accident îngrozitor a avut loc în Nessebar. Un copil de doar 8 ani a vrut să facă parasailing împreună cu mama sa. Au fost ridicați împreună la aproximativ 50 de metri înălțime, dar, în circumstanțe încă neclare, micuțul a căzut.

Echipele de salvare au adus băiatul la țărm, dar nu a răspuns resuscitării și a fost declarat decesul. Trei persoane au fost reținute și a fost oprită atracția de parasailing.

Rapoartele inițiale arată că o centură care îl ținea pe băiat s-a rupt, provocându-i căderea în mare de la o înălțime de aproximativ 40-50 de metri. Mama sa a rămas suspendată în aer. Este în curs de desfășurare o anchetă pentru a determina cauzele tehnice exacte ale accidentului.

Ambulanța cu echipament de resuscitare a ajuns după o oră

Un martor ocular a afirmat, la televiziunea națională, conform Novinite, că răspunsul serviciilor de urgență a fost îngreunat de lipsa echipamentului adecvat. Prima ambulanță a sosit la aproximativ 20 de minute după apel, doar pentru a descoperi că nu avea instrumente de resuscitare, forțând trimiterea unei a doua ambulanțe din Burgas. Acestui al doilea vehicul i-a luat aproape o oră să ajungă la fața locului. În acest timp, salvatorii și medicii s-au luptat neobosit pentru a salva viața copilului, dar în ciuda eforturilor lor, acesta a cedat rănilor. Întârzierile și absența echipamentului esențial au atras o atenție deosebită, evidențiind lacunele în pregătirea pentru situații de urgență.

Incident fără precedent în Bulgaria

Șeful Serviciului de Salvare Acvatică Nessebar, Ivan Georgiev, a descris incidentul ca fiind fără precedent pentru Bulgaria. El a subliniat că toți operatorii de atracții acvatice sunt supuși unor inspecții obligatorii și primesc autorizații înainte de începerea sezonului și a promis verificări suplimentare de-a lungul coastei Mării Negre.

Autoritățile investighează acum ce instituții monitorizează siguranța instalației în sine și au promis o supraveghere suplimentară a tuturor atracțiilor acvatice pentru a preveni viitoare tragedii. Cazul servește ca o reamintire puternică a importanței unor standarde stricte de siguranță și a unui răspuns prompt în caz de urgență.

