Tragedia de la Gostinu, ”marea de lângă București”: O fetiță de 13 ani, găsită plutind, de un polițist în timpul liber. ”Striga ușor, că nu mai avea putere, după ajutor”

Doi tineri proaspăt căsătoriți, din București, de 20 și 26 de ani, părinții unei fetițe de doar 9 luni, au pierit în apele Dunării, marți. Se aflau pe plaja Gostinu, cunoscută ca și ”marea de lângă București”, o plajă improvizată la Dunăre, care atrage, weekend de weekend, turiști. Oamenii locului știu că acolo sunt găuri care creează vârtejuri puternice. Primarul știe și el, dar nu-și asumă nicio responsabilitate pentru plaja improvizată. Nici pentru drumul până la ea, nici pentru terasele ce o mărginesc. Alte instituții poartă vina, consideră edilul.

Ștefania, mama Aishei, a fost cea luată de curenții puternici. Tatăl, Robert, a sărit în salvarea soției și fiicei sale. Și-a ținut fiica la suprafață cu ultimele puteri. Micuța de 9 luni a fost salvată de un bărbat ce s-a urcat într-o canoe și a salvat-o. A ajuns la ea înainte să fie înghițită de ape, a resuscitat-o și a readus-o la viață.

”Striga uşor, că nu mai avea putere, după ajutor”

La un kilometru de locul tragediei, a fost găsită o fetiță de 13 ani. Este sora Ștefaniei, cea care a leșinat când și-a văzut sora luată de ape. Un polițist în timpul liber, care se afla pe plajă, a plecat pe skijet să o caute. A găsit-o la un kilometru, plutind pe apă. ”Era pe apă, plutea. Era foarte speriată, striga uşor, că nu mai avea putere, după ajutor. Am oprit skijet-ul lângă ea, am luat-o de mână, am urcat-o pe skijet şi am dus-o la maşină unde erau rudele ei” a spus salvatorul fetiței, conform Observator.

Fata a povestit că a leşinat când a văzut că Robert şi Ştefania s-au dus la fund şi s-a trezit apoi plutind pe fluviu. Ștefania a fost găsită miercuri, la un kilometru în aval. Soțul său, Robert, a fost și el găsit în această dimineață.

Primarul se spală pe mâini

Plaja din Gostinu nu este numită degeaba ”marea de lângă București”. Are șezlonguri, umbrele, magazine, terase. În fiecare weekend, mii de turiști merg aici, în sezonul cald.

”Ce treabă are cel cu chioşcul că vine omul şi îşi face baie în Dunăre? Asta este singura datorie pe care o am. Pentru avertizarea cetăţenilor şi a acelor turişti, turişti de duminică. Nu poate spune nimeni că nu este avertizat în legătură cu scăldatul în Dunăre" spune edilul Dumitru Văcaru, care a pus panouri cu scăldatul interzis.

Edilul afirmă, pentru sursa citată, că terasele ce deservesc plaja funcționează în baza unui acord de comerț ambulant, dar plaja aparține altor instituții: ”E vorba de Regia Naţională a Pădurilor, pe păduri. E vorba de Apele Române, pe apă. Şi ANIF-ul pe drumul de acces” susține edilul.

