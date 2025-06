Ucraina a lovit din nou Podul Crimeea. Rusia a închis traficul / video

Traficul pe podul care leagă Rusia și peninsula Crimeea a fost temporar suspendat, au declarat marți autoritățile ruse pe Telegram, notează Reuters.

Serviciul de securitate ucrainean SBU a declarat că a lovit cu explozibili, sub nivelul apei, podul rutier și feroviar care leagă Rusia de Crimeea. Gradul de deteriorare nu a fost clar, dar nu au existat semne imediate de întrerupere a traficului.

Podul este un proiect emblematic pentru președintele rus Vladimir Putin, construit după anexarea Crimeei de la Ucraina în 2014, act ce a prefigurat conflictul actual.

Între timp, dronele și bombardamentele ucrainene care au vizat regiunea de sud-est Zaporizhzhia și regiunea Herson din sud au avariat stații electrice, lăsând cel puțin 700.000 de oameni fără curent electric, potrivit oficialilor instalați de Rusia.

Subliniind prăpastia dintre cele două părți după mai bine de trei ani de război, Kremlinul a declarat că eforturile pentru a ajunge la o înțelegere de pace sunt extrem de complexe și că ar fi greșit să se aștepte decizii imediate.

Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a sosit în Statele Unite împreună cu vicepremierul Iuliia Sviridenko.

Ucraina susține că Moscova tergiversează negocierile de pace, iar Yermak a indicat că va insista asupra aplicării unor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei.

„Vom promova activ problemele importante pentru Ucraina. Agenda noastră este destul de amplă. Plănuim să discutăm despre sprijinul în materie de apărare și situația de pe câmpul de luptă, precum și despre întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei”, a declarat Yermak pe aplicația Telegram după sosirea la Washington.

Yermak a mai spus că oficialii vor discuta și un acord care oferă SUA acces preferențial la noi proiecte ucrainene în domeniul mineralelor și instituirea unui fond de investiții care ar putea fi folosit pentru reconstrucția Ucrainei.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat marți că a efectuat o nouă operațiune specială care a avariat Podul Crimeea pentru a treia oară – de data aceasta folosind explozibili subacvatici, scrie Kyiv Post.

SBU a spus că misiunea a fost organizată timp de mai multe luni și a implicat plantarea în secret de explozibili pe stâlpii subacvatici ai podului. Explozia s-a produs marți la 4:44 a.m. fără a răni niciun civil, au spus oficialii.

Aproximativ 1.100 de kilograme de explozibili, în echivalent TNT, au fost folosite pentru a deteriora stâlpii podului de la nivelul de jos, potrivit agenției. SBU a spus că podul este acum considerat nesigur pentru utilizare.

Lt. general Vasyl Malyuk, șeful SBU, a supravegheat personal planificarea și execuția operațiunii.

„Dumnezeu iubește Trinitatea, iar SBU termină întotdeauna ceea ce începe”, a spus Malyuk într-un comunicat.

„Am lovit Podul Crimeei în 2022 și 2023. Astăzi, am continuat această tradiție - de data aceasta sub apă. Podul este o țintă legală, deoarece Rusia îl folosește pentru a-și aproviziona trupele”, a adăugat el.

Pe rețelele de socializare a apărut și o filmare cu o posibilă explozie la Podul Crimeea. Imaginile nu au fost verificate până la publicarea acestui articol.

‼️Security Service of Ukraine reports a new attack on the Kerch bridge!



The operation lasted several months. Security Service agents mined the supports of the bridge and activated the first explosive device today at 4:44 am.



The underwater supports of the bridge were severely… pic.twitter.com/MdXUPbA3hr