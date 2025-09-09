Trafic dat peste cap pe DN1: Restricţii de curculație în zona Podului Băneasa

Restricții de circulație vor fi instituite miercuri pe DN1, în zona Podului Băneasa, în vederea continuării lucrărilor aferente Magistralei 6 de metrou, Secțiunea Sud.

Începând cu data de 10 septembrie, pe DN1, în zona Podului Băneasa, vor fi instituite restricţii de circulaţie pentru continuarea lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, Secţiunea Sud, a anunţat Brigada Rutieră.

„Începând cu data de 10 septembrie, vor fi instituite restricţii de circulaţie pe DN1, în zona intersecţiei cu str. Elena Văcărescu, respectiv în zona intersecţiei cu str. Constantin Dobrogeanu Gherea, în vederea continuării lucrărilor aferente Magistralei 6 de metrou, Secţiunea Sud”, se arată în comunicatul instituţiei.



Cum va fi afectat traficul pe sensul Bucureşti - Otopeni

Pe direcţia Bucureşti - Otopeni, traficul rutier se va desfăşura pe trei benzi de circulaţie, însă zona de şantier va fi delimitată clar prin balize direcţionale şi semnalizată cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă.

Pe sensul de mers Otopeni - Bucureşti, circulaţia rutieră va fi restricţionată pe banda 1, în zona intersecţiei cu strada Constantin Dobrogeanu Gherea. Astfel, traficul se va desfăşura doar pe celelalte două benzi disponibile.

Brigada Rutieră precizează că pentru executarea lucrărilor, traficul rutier va fi complet închis pe segmentul de drum cuprins între strada Horia Măcelariu şi bulevardul Aerogării.



Recomandări pentru şoferi

Autorităţile le recomandă şoferilor să circule cu prudenţă în zonă, să respecte semnalizarea rutieră temporară şi să ia în calcul timpi suplimentari de deplasare.

De asemenea, se sugerează utilizarea unor rute alternative pentru evitarea aglomeraţiei, în condiţiile în care lucrările vor afecta una dintre cele mai aglomerate artere de intrare şi ieşire din Bucureşti.

