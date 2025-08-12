Topul scumpirilor care îi îngrozește pe români. INS publică procentele

Vezi și - Plan de supraviețuire. Ce să faci în fața tsunami-ului financiar cu creșteri de TVA și taxe. Adrian Asoltanie: Se pot economisi până la 10.000 de lei doar din aceste mărunțișuri!

Energia electrică, fructele proaspete şi fructele şi conservele din fructe se află în frunte, conform datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Energia electrică s-a scumpit cu 62,97%, fructele cu 39,74%



Astfel, energia electrică s-a scumpit cu 62,97%, fructele proaspete cu 39,74%, iar fructele şi conservele din fructe cu 27,92%.



Mărfurile alimentare s-au scumpit, în medie, cu 7,67% în iulie 2025, comparativ cu iulie 2024. Cele mai mari creşteri de preţuri s-au înregistrat la fructe proaspete (39,74%), fructe şi conserve din fructe (27,92%) şi citrice şi alte fructe meridionale (17,32%). În intervalul menţionat s-au ieftinit zahărul, cu 3,08%, şi cartofii, cu 2,38%.



Faţă de luna iunie 2025, cel mai mult s-au scumpit cacao şi cafeaua (1,19%), cafeaua (1,09%) şi citricele şi alte fructe meridionale (0,94%). Pe de altă parte, cartofii au fost mai ieftini cu 6,95% în iulie 2025 faţă de luna anterioară, fasole boabe şi alte leguminoase cu 1,14%, iar legumele şi conservele de legume cu 0,73%.

Mărfuri nealimentare





La capitolul mărfuri nealimentare, în iulie 2025, faţă de iulie 2024, cel mai mult s-au scumpit energia electrică, cu 62,97%, energia termică, cu 13,63%, tricotajele (7,36%) şi alte mărfuri nealimentare, cu 7,36%. Gazele s-au ieftinit cu 1,06%, iar combustibilii cu 0,09%.



Faţă de luna precedentă, în iulie 2025, energia electrică au costat mai mult cu 61,57%, gazele cu 3,27%, iar tutunul şi ţigările au consemnat un plus de 0,91%. Potrivit INS, la această categorie nu s-au înregistrat ieftiniri.

Ce se întâmplă cu prețurile la capitolul servicii





În privinţa serviciilor, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele pentru transport CFR, plus 16,92%, pentru igienă şi cosmetică, (14,06%) şi cele pentru servicii poştale, cu 12,15%. În schimb, s-au ieftinit serviciile de transport aerian, cu 9,75%, şi serviciile de telefonie, cu 3,05%.



În iulie 2025, faţă de luna anterioară, scumpiri au fost consemnate la transport aerian, plus 7,58%, alte servicii, cu 2,65%, şi transportul interurban (alte feluri de transport), cu 2,18%. Ieftiniri s-au înregistrat doar la abonamentele de televiziune, cu 0,17%.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,84% în luna iulie 2025





Rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,84% în luna iulie 2025, de la 5,7% în iunie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,67%, serviciile cu 7,33%, iar mărfurile nealimentare cu 8,18%, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Vezi și - Creștere medie a facturii la energia electrică cu 61% de la o lună la alta. Adrian Negrescu atrage atenția asupra unui risc mai mare decât recesiunea

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News