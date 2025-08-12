Creștere medie a facturii la energia electrică cu 61% de la o lună la alta. Adrian Negrescu atrage atenția asupra unui risc mai mare decât recesiunea

”Probabil în august inflația va trece de 8,2 - 8,3%, poate chiar mai mult. S-au scumpit foarte mult benzina și motorina care influențează prețurile din România. Serviciile s-au scumpit cu 7,3% în luna iulie” a spus economistul Adrian Negrescu, la Digi24, unde anticipează: ”Vor fi atât de scumpe produsele românești, încât probabil vor crește foarte mult importurile, iar asta va afecta și mai mult balanța comercială a României”. Economistul consideră că vom trece de 10% inflație dacă mergem în acest ritm cu scumpirile.

Adrian Negrescu este de părere că riscul este mai mare decât recesiunea, respectiv stagflația: ”stagnăm economic în vreme de inflație record”. Economistul consideră că trebuie evaluată situația din piața de energie, de ce au fost crescute prețurile cu 40% din aprilie, când ”apa din lacurile României nu s-a scumpit între timp”.

Totodată, atrage atenția asupra prețului la gaz, plafonat până anul viitor, dar cu privire la care ”Comisia Europeană ne-a cerut deja de 60 de zile să liberalizăm piața de urgență pentru că influențăm mediul economic, altfel spus, s-ar putea ca din toamnă să ne vedem și cu prețuri majorate la gaze, trebuie să ne pregătim”. În contextul în care primăriile s-ar putea să nu mai aibă bani pentru subvenția la energie, Adrian Negrescu se așteaptă și la o explozie a prețurilor la întreținere, la încălzire în principal.

Referindu-se la ”o creștere medie a facturii la energie cu 61%” de la o lună la alta, Adrian Negrescu punctează că este uriaș pentru orice țară din această lume.

Informația vine chiar de la Institutul Naţional de Statistică (INS). Faţă de luna precedentă, în iulie 2025, energia electrică au costat mai mult cu 61,57%, iar gazele cu 3,27%.

