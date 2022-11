Toni Greblă: De unde vine ”poluarea majoră” în București. Anunță semnarea unui protocol

„În București, poluarea majoră, poluarea cea mare vine de la traficul auto”, a zis Toni Greblă, prefectul Capitalei.

„Ceea ce auzim cu toții, că se ard diverse deșeuri pentru a recupera fier, cupru, se petrece pe raza județului Ilfov. Din acest motiv, aș dori ca, în perioada imediat următoare, probabil la începutul lui 2023, să semnăm un protocol cu Prefectura județului Ilfov și, împreună cu Gărzile de Mediu, primăriile sectoarelor limitrofe, autoritățile locale, să găsim o modalitate, inclusiv prin a supraveghea cu drone, pentru a depista foarte repede focarele de foc, fum”, a spus prefectul Toni Greblă în cadrul unui interviu acordat DCNews.

Toni Greblă, prefectul Capitalei, la Interviurile DCNews

Toni Greblă, prefectul Capitalei, a vorbit la DCNews și despre cazul primarului Clotilde Armand.

Prefectul Toni Greblă a sesizat instanţa de judecată, solicitând anularea celor cinci dispoziţii prin care primarul Clotilde Armand s-a desemnat în funcţia de manager de proiect. ”Urmare a exercitării controlului de legalitate efectuat și având în vedere raportul Agenției Naționale de Integritate, Prefectul Capitalei a sesizat Tribunalul București, solicitând anularea dispozițiilor nr. 715/18.02.2022, 1708/06.05.2022, 2156/07.06.2022, 2517/05.07.2022 și 2853/01.08.2022 ca fiind nelegale”, au anunțat reprezentanții instituției pe pagina de Facebook.

Reamintim că Agenția Națională de Integritate o acuză pe Clotilde Armand, primarul sectorului 1, de conflict de interese și de incompatibilitate și sesizează Parchetul pentru că edilul s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri pentru sine. Potrivit unui comunicat al ANI , emis săptămâna trecută, Clotilde Armand a semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟ finanțat din fonduri europene și care au produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 Lei.

Cele 5 dispoziții semnate reprezintă numirea în funcția de manager de proiect, precum și majorarea indemnizației lunare, cu până la 30%.

Toni Greblă: Când am primit şi eu sesizare, am constatat starea de incompatibilitate, am solicitat un punct de vedere şi Agenţiei Naţionale de Integritate şi, din păcate pentru doamna primar, ANI a confirmat punctul meu de vedere şi a luat măsurile prevăzute de lege. Adică a sesizat instanţa de judecată să confirme un posibil conflict de interese şi starea de incompatibilitate, iar Parchetul General să declanşeze cercetări. Legat de dispoziţii, uneori sunt chiar sute legate de programul de funcţionare al unităţii, modificarea schemei organizatorice etc.

Val Vâlcu: Şi pe astea le verifică Prefectura.

Toni Greblă: Ele au fost verificate la acel moment. Am constatat că cele cinci dispoziţii au fost considerate nelegale şi nu aveam altă soluţie decât să le atac în contencios-administrativ, pentru ca instanţa să hotărască dacă sunt legale sau nu. Dacă-s nelegale, le va anula, iar dacă sunt legale, ele vor continua să fiinţeze. Noi am solicitat anularea celor cinci dispoziţii care considerăm şi acum că au fost emise ilegal. Continuarea materialului, AICI!

