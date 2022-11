Toni Greblă, despre cazul Armand: Nu poţi să închizi ochii. Am făcut-o cu bună credinţă

Prefectul Toni Greblă a sesizat instanţa de judecată, solicitând anularea celor cinci dispoziţii prin care primarul Clotilde Armand s-a desemnat în funcţia de manager de proiect. ”Urmare a exercitării controlului de legalitate efectuat și având în vedere raportul Agenției Naționale de Integritate, Prefectul Capitalei a sesizat Tribunalul București, solicitând anularea dispozițiilor nr. 715/18.02.2022, 1708/06.05.2022, 2156/07.06.2022, 2517/05.07.2022 și 2853/01.08.2022 ca fiind nelegale”, au anunțat reprezentanții instituției pe pagina de Facebook.

Reamintim că Agenția Națională de Integritate o acuză pe Clotilde Armand, primarul sectorului 1, de conflict de interese și de incompatibilitate și sesizează Parchetul pentru că edilul s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri pentru sine. Potrivit unui comunicat al ANI , emis săptămâna trecută, Clotilde Armand a semnat dispozițiile prin care s-a numit pe sine manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟ finanțat din fonduri europene și care au produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 Lei.

Cele 5 dispoziții semnate reprezintă numirea în funcția de manager de proiect, precum și majorarea indemnizației lunare, cu până la 30%.

"Nu aveam altă soluţie"

Toni Greblă: Când am primit şi eu sesizare am constatat starea de incompatibilitate, am solicitat un punct de vedere şi Agenţiei Naţionale de Integritate şi, din păcate pentru doamna primar, ANI a confirmat punctul meu de vedere şi a luat măsurile prevăzute de lege. Adică a sesizat instanţa de judecată să confirme un posibil conflict de interese şi starea de incompatibilitate, iar Parchetul General să declanşeze cercetări. Legat de dispoziţii, uneori sunt chiar sute legate de programul de funcţionare al unităţii, modificarea schemei organizatorice etc.

Val Vâlcu: Şi pe astea le verifică Prefectura.

Toni Greblă: Ele au fost verificate la acel moment. Am constatat că cele cinci dispoziţii au fost considerate nelegale şi nu aveam altă soluţie decât să le atac în contencios-administrativ, pentru ca instanţa să hotărască dacă sunt legale sau nu. Dacă-s nelegale, le va anula, iar dacă sunt legale, ele vor continua să fiinţeze. Noi am solicitat anularea celor cinci dispoziţii care considerăm şi acum că au fost emise ilegal.

"Nu poţi să închizi ochii"

Val Vâlcu: S-au mai întâlnit astfel de situaţii?

Toni Greblă: Da, fie la sesizare, fie pe baza unor documente noi. Nu poţi să închizi ochii, dacă ar fi fost o solicitare anterioară emiterii dispoziţiei atunci poate doamna primar ar fi fost apărată. Dacă îndrumarea de specialitate solicitată era nelegală probabil că cel îndrumat n-ar fi răspuns penal.

Val Vâlcu: E cazul în această situaţie? Pot fi repercusiuni penale?

Toni Greblă: Conflictul de interese are componentă penală. Întregul proces juridica durează în funcţie de cât hotărăşte instanţa. E posibil să fie luni sau ani.

"Trebuie să desemneze o altă persoană, dacă vrea să continue proiectul"

Val Vâlcu: Ce înseamnă anularea acelor dispoziţii? Că s-a terminat!

Toni Greblă: Eu sper că s-a terminat de săptămâna trecută, ca urmare a faptului că dispoziţiile au fost atacate în contencios-administrativ, inclusiv dispoziţia prin care doamna primar s-a autointitulat manager de proiect. Efectele acelei dispoziţii sunt suspendate de drept, pentru că au fost atacate de prefect în contencios-administrativ. Doamna primar trebuie să desemneze o altă persoană manager de proiect, dacă vrea să continue proiectul şi bănuiesc că doreşte asta.

Val Vâlcu: Ar putea să spună - şi de fapt a făcut-o - că procesul este stopat de lupta cu corupţia...

Toni Greblă: Vreau să vă spun un lucru. Eu nu-s membru al niciunui partid politic, iar la vârsta şi experienţa mea să ştiţi că legea îmi este mult mai dragă. Eu am fost crescut, învăţat şi educat în spiritul respectului faţă de lege şi nu mi-aş permite să-mi bat joc de cineva. Dacă ar fi fost alţi primari din municipiu în aceeaşi situaţie aş fi procedat la fel. Dar am verificat şi niciun alt primar din capitală nu are şi calitatea de manager de proiect. Sunt primarii care desfăşoară programe cu finanţare europeană, au acel spor de 25% ca toată instituţia dar nu s-au şi desemnat manageri de proiect. Asta este culpa doamnei primar. Pe lângă cei 25% are şi încă 30% din indemnizaţia de primar, ca manager al unui proiect cu finanţare europeană.

Val Vâlcu: Dar am mai avut situaţii, în criza gunoaielor, când prefectul USR a dat dispoziţii pentru sectorul 1. Atunci nu a fost invocată politizarea prefectului.

Toni Greblă: Eu sunt foarte liniştit, ştiu că am făcut-o cu bună credinţă, plus că punctul meu de vedere a fost confirmat de ANI, cu care nu s-ar spune că avem o relaţie foarte bună.

Val Vâlcu: Dacă nu contestă raportul ANI, în 15 zile înţeleg că devine efectiv şi sunteţi obligat să o schimbaţi.

Toni Greblă: Doar după judecarea în instanţă se va hotârî încetarea mandatului.

