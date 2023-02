Tomac: De aceea președintele Biden a cerut aplauze pentru pentru curajul Maiei Sandu / Republica Moldova are nevoie de o Românie lucidă / video

Eugen Tomac, europarlamentar PMP, a fost invitat la interviurile DC News, unde a vorbit despre provocările prin care trece Republica Moldova și motivul pentru care Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii, a cerut aplauze pentru Maia Sandu:

„În Republica Moldova este o stare de alertă excepțională, din cauza riscurilor. În Republica Moldova sunt în jur de 2,5 milioane de persoane, în Republica Moldova s-au stabilit peste 800.000 de refugiați din Ucraina, Republica Moldova a făcut față acestei provocări și evident că toată această situație tensionată reprezintă un risc major și Republica Moldova are vulnerabilități.

Plecând de la faptul că este neutră, plecând de la faptul că nu are armată, că nu are resurse, că are conflictul transnistrean, că timp de 30 de ani peste 80% din instrumentele media din Republica Moldova au fost de expresie rusă, iar lumea este extrem de legată de aceste surse de informare în rusă pe care Moscova le folosește ca propagandă, deși 90% se tem de război, majoritatea nu-și dorește să renunțe la neutralitate, sperând că acest lucru le va aduce mai multă pace și mai multă stabilitate.

Or, știm că acest lucru este fals, în condițiile în care Lavrov spune că nu are încredere în noul guvern de la Chișinău pentru că toți miniștri sunt cetățeni români, în condițiile în care Putin spune că Maia Sandu este cetățean român și nu are nimic în comun cu Republica Moldova, atât timp cât purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că Rusia are o altă filosofie față de soluționarea problemei transnistrene, iar Vladimir Putin și-a anulat întreaga filosofie de politică externă a Rusiei. A nu vedea aceste realități înseamnă că privim spre altceva și comentăm altceva.

Republica Moldova este expusă și tocmai de aceea președintele Joe Biden, la Varșovia, a cerut lumii libere să aplaude curajul de care dă dovadă un român. Chiar dacă este șeful statului Republica Moldova, doamna Maia Sandu este româncă și nu a renunțat niciodată la această calitate. În întâlnirea cu Iohannis și-a început discursul cu expresia 'sângele apă nu se face, am venit la București ca acasă'. Toate aceste lucruri trebuie citite în cheie corectă, iar Republica Moldova are nevoie de o Românie lucidă, care să acționeze ca un stat membru al NATO și al UE și ca o țară mamă pentru Republica Moldova. Acolo sunt tot români și avem obligația să-i susținem necondiționat în fața provocărilor“, a spus, la DC News, Eugen Tomac.

