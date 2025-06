Tom Cruise, inclus în Cartea Recordurilor. Ce cascadorie a făcut istorie / video

Starul american a sărit în gol dintr-un avion, riscând să îşi piardă viaţa, în timp ce paraşuta lui a luat foc de 16 ori pe durata realizării acestui film din cadrul francizei "Misiune: Imposibilă". Studioul Paramount a marcat noul record Guinness printr-un videoclip din culisele filmărilor, care prezintă acea cascadorie spectaculoasă.

"Dacă paraşuta asta se răsuceşte în timp ce arde, voi fi şi eu răsucit şi ars. Trebuie să ies din secvenţa de răsucire şi apoi să o aprind în 10 secunde", poate fi auzit Tom Cruise spunând înainte de a executa una dintre sărituri. "Vom fi foarte inteligenţi. Nu spun să fim riscanţi. Nu ne asumăm riscuri, evident", a adăugat el.

"Mission: Impossible - The Final Reckoning" a fost anunţat ca fiind filmul ce marchează ultima apariţie a actorului Tom Cruise în rolul personajului Ethan Hunt, ceea ce ar face ca acest salt cu paraşuta în flăcări să fie ultima cascadorie pe care a executat-o în franciza cinematografică lansată în urmă cu 29 de ani. Atunci când a fost întrebat la Festivalul de la Cannes despre viitorul său în franciză, Tom Cruise a rămas evaziv cu privire la părăsirea pentru totdeauna a seriei cinematografice "Mission: Impossible".

"Aş prefera ca oamenii să vadă filmul şi să se bucure de el, pentru că noi am petrecut o perioadă uimitoare în timp ce îl realizam şi a fost multă distracţie, iar eu vreau doar să vă bucuraţi cu toţii", a spus actorul american. "Bucuraţi-vă de asta şi să ştiţi că tot ceea ce duce la punctul culminant a ajuns la acest moment chiar acum", a adăugat el.

