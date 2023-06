TM2023. Programul evenimentelor din această săptămână - Timișoara Capitală Europeană a Culturii

Avem în această săptămână un concert cu un chitarist din legendara trupă Genesis, dar și câștigători de Grammy la filarmonică. Avem și teatru, cu un controversat regizor din Lituania, care pune pentru prima dată în scenă un spectacol în România.

Avem și o lansare de disc a unei artiste foarte talentate, dar și un festival de artă al refugiaților. Dacă vă plac filmele, aveți șansa să (re)vedeți, în trei locuri diferite, inclusiv pe malul Begăi, producții care au făcut istorie.

Dacă vă place dansul contemporan, puteți avea parte în această săptămână de o experiență intensă. Sunt, bineînțeles, și petreceri, dar și discuții cât se poate de serioase despre Timișoara și industria ei.

Ca de obicei, puteți găsi ceva pe placul vostru în următoarele zile. Trebuie doar să vă decideți ce vreți și, cel mai important, să ieșiți din casă. Între patru pereți e puțin probabil să se întâmple prea multe.



Evenimentele săptămânii



Această secțiune este dedicată evenimentelor din cadrul Programului Cultural TM2023.



Exod, primul spectacol al lui Oskaras Koršunovas în România



22 iunie, ora 19Teatrul Național Timișoara, str. Mărășești



Regizorul lituanian Oskaras Koršunovas montează la Timișoara primul spectacol la care a lucrat vreodată în România. Este vorba despre „Exod”, pe un text care îi aparține dramaturgului lituanian Marius Ivaškevičius, în traducerea și adaptarea Ralucăi Rădulescu. Personajele sondează un univers cu care ne intersectăm din ce în ce mai mult – o lume a dezrădăcinaților, a prigoniților, a celor care pleacă să lucreze în alte țări.

Oskaras Koršunovas este o voce puternică în regia mondială de teatru, cu un cod estetic unic și cu un limbaj teatral identitar, abordând mereu teme esențiale pentru societate și descoperind formule de a stârni determinarea publicului, abolind granițe. „Teatrul contemporan trebuie să reflecte actualitatea și uneori chiar s-o ia înaintea timpului, să prezică viitorul și să acționeze ca un avertisment”, susține Koršunovas.



Au lucrat cu faimosul regizor actorii Ion Rizea, Claudia Ieremia, Marin Lupanciuc, Flavia Giurgiu, Cătălin Ursu, Matei Chioariu, Daniela Bostan, Roberta Popa, Mirela Puia, Cristian Szekers, Ionuț Iova, Darius Zet, Oana Antonovici, Costa Tovarnisky, cărora li se adaugă Cristina Chiperi, Iulia Ioana, Alexandru Romescu, Oana Iovița, Alexandru Negrea, Otniel Floruț, Teodor Cauș, Vlad Vajdovici, Răzvan Săbiescu, Sergiu Vernica, Rareș Rusan, Sabine Oschanitzky și Tania Ionescu, studenți ai Facultății de Muzică și Teatru.





Opening Days: HEI - House of European Institutes



Rețeaua Institutelor Culturale Naționale din Uniunea Europeană – EUNIC România lansează în 21 iunie, la Timișoara, centrul multicultural HEI – House of European Institutes. Acesta propune un program curatorial de artă implicată social, care reflectă teme precum diversitatea, sustenabilitatea, egalitatea, drepturile omului.

Până în luna noiembrie, HEI – House of European Institutes va găzdui în Galeria 1 a Bastionului Theresia expoziții, ateliere, spectacole multimedia, discuții și programe pentru dezvoltarea activității operatorilor culturali locali.

Inaugurarea va dura patru zile, între 21 și 24 iunie.





Artiști și muzică de Grammy, la Filarmonica Banatul



Jazz at Lincoln Center Orchestra, care cuprinde 15 dintre cei mai buni artiști de jazz de astăzi, va concerta la Sala Capitol. Condusă de Wynton Marsalis, această orchestră remarcabilă ar un repertoriu vast, de la compoziții originale și lucrări comandate de Jazz at Lincoln Center, până la compoziții istorice rare și capodopere ale lui Duke Ellington, Count Basie, Fletcher Henderson, Thelonious Monk, Mary Lou Williams, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Charles Mingus și mulți alții.

Concertul are loc vineri, de la ora 19, și va fi urmat de încă unul, sâmbătă, în care muzicienii americani vor cânta alături de orchestra Filarmonicii Banatul și violonista scoțiană Nicola Benedetti, sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru.



Timișoara Incognito. Vom alege cele mai frumoase fotografii din oraș



Dacă Timișoara te face să te simți inspirat și liber, poți să-i surprinzi frumusețea în imagini și să obții și un premiu. Încă poți trimite marți, 20 iunie, AICI, una sau mai multe fotografii la apelul de fotografie liberă Timișoara Incognito.

Sunt trei secțiuni tematice: Urban Exploration - ai liber la emoție și la vibrația străzilor; Cultural Enthusiast - surprinde efervescența din programul cultural; Architectural Heritage - explorează din perspective noi patrimoniul local. Te poți înscrie la una sau la mai multe secțiuni. Specificațiile tehnice pentru participarea la concurs sunt latura lungă - 3500 px și rezoluție - 300 dpi. Fotografiile pot fi alb-ngru sau color și sunt acceptate intervenții de postprocesare.

Primele trei fotografii câștigătoare la fiecare categorie vor fi premiate. Cele mai bune imagini vor fi incluse într-un catalog și vor fi parte a unei expoziții colective.

Vor fi câte trei premii I, în valoare de 300 de euro, trei premii II, de 200 de euro, și trei premii III, a câte 100 de euro. Concursul este organizat in parteneriat cu Universitatea de Vest - Facultatea de Arte și Design. Juriul este format din Mădălin Mărienuț, Ion Gherman și Constantin Duma.

Cum creăm un campus sigur și incluziv?



22 iunie, ora 18Biblioteca UPT, bd. Vasile Pârvan



Sunteți invitați la o discuție deschisă despre cum putem face din campusul universitar un spațiu sigur, în care diversitatea și incluziunea sunt înțelese de toate comunitățile. Atelierul va avea o componentă de storytelling, dar și o parte mai aplicată.

Citește continuarea pe: https://www.spectacola.ro/tm2023-programul-evenimentelor-din-aceasta-saptamana-timisoara-capitala-europeana-a-culturii_30252.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News