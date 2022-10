Tipuri de asigurări pe care le putem achiziționa pentru a fi protejați financiar

Pentru ca imprevizibilitatea vieții să nu ne prindă pe picior greșit trebuie să ne luăm măsuri de precauție. Achiziționarea diferitelor tipuri de asigurări este cea mai eficientă măsură de precauție pe care putem să o luăm pentru ca imprevizibilitatea vieții să nu ne prindă pe picior greșit.

RCA-ul este cea mai comună asigurare pe care putem să o achiziționăm și fără de care nu putem utiliza în condiții legale autoturismul. Aceasta trebuie să fie achiziționată periodic și poate fi utilizată în momentul în care producem un accident auto soldat cu victime sau daune materiale. Rca-ul poate fi utilizat doar în momentul în care noi suntem vinovați de producerea accidentului. Pentru că utilizarea asigurării rca conduce la creșterea prețului pe care va trebui să îl plătim atunci când vom achiziționa o nouă asigurare rca trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a putea preveni utilizarea asigurării rca. Conducerea prudentă a autovehiculului este una dintre cele mai eficiente soluții pe care fiecare șofer trebuie să o implementeze pentru a putea preveni comiterea accidentelor auto.

Tipurile de asigurări care ne pot ușura viața

Pentru a putea trăi o viață cât mai liniștită este necesar să facem tot ceea ce putem pentru a putea preveni apariția situațiilor neplăcute. Dacă astfel de situații nu pot fi prevenite 100% trebuie să fim pregătiți din punct de vedere financiar. Pentru că, criteriul financiar este un criteriu despre care din ce în ce mai multă lume vorbește cu reținere, asta pentru că trăim niște vremuri destul de incerte din punct de vedere financiar și nu numai, trebuie să ne asigurăm că situațiile neplăcute care pot apărea pe parcursul vieții nu ne surprind descoperiți din punct de vedere financiar. Achiziționarea asigurărilor este soluția cea mai eficientă într-o astfel de situație. Piața asigurărilor s-a dezvoltat foarte mult în ultimii 15 – 20 de ani de zile, asta pentru că a crescut cererea din partea oamenilor care doresc să achiziționeze diferite tipuri de asigurări. Pentru a putea răspunde solicitărilor din ce în ce mai numeroase și mai variate s-a dezvoltat o piață care oferă posibilitatea de a putea achiziționa următoarele tipuri de asigurări:

a. Asigurarea CASCO este un alt tip de asigurare auto. Spre deosebire de RCA care este obligatorie deținerea acesteia, CASCO este un tip de asigurare facultativă. Aceasta poate fi utilizată pentru a putea acoperi daunele materiale comise propriului autovehicul chiar și în cazul în care tu ești vinovat de producerea accidentului auto care a condus la avarierea propriului autovehicul. De asemenea, CASCO poate fi utilizată și pentru plata pagubelor materiale sau umane comise altor persoane participante la trafic. Mai poate fi utilizată și în momentul în care propriul autovehicul a suferit daune ca urmare a apariției unor incendii, furturi, acte de vandalism, etc.



b. Asigurarea de locuințe este asigurarea care în mod normal nu ar trebui să lipsească nici unui proprietar de locuință. Prețul foarte mic care trebuie achitat pentru achiziționarea unei astfel de asigurări dar și situațiile în care aceasta poate fi utilizată sunt două motive importante pentru care din punctul meu de vedere o astfel de asigurare ar trebui să fie deținută de către toți proprietarii de locuințe. O astfel de asigurare poate fi achiziționată prin intermediul prestigeasig.ro. Pagubele comise de către incendiu, descărcări electrice, inundații, explozie, vijelie, uragan, furtună, cutremur de pământ, defectarea diferitelor sisteme utilizate pentru buna funcționare a locuinței, etc, sunt doar câteva dintre situațiile în care asigurarea de locuință poate fi utilizată pentru a putea acoperi daunele. Evident, pentru a putea beneficia de cât mai multe facilități este necesară achiziționarea unei asigurări care acoperă toate riscurile care la un moment dat pot apărea și care de cele mai multe ori chiar apar.



c. Un alt tip de asigurare care din punctul meu de vedere nu trebuie să lipsească nici unei persoane este asigurarea de viață. Așa cum am menționat deja, viața este alcătuită din foarte multe momente imprevizibile. Nu sunt puține situațiile în care acum ești bine din punct de vedere medical și peste câteva secunde ți se pune în pericol integritatea corporală sau medicală. Contra unei sume de bani aceste riscuri sunt preluate de către o societate de asigurări. Aceasta se obligă să despăgubească din punct de vedere financiar persoana care deține o asigurare de viață și care trece printr-o situație care este acoperită de către polița de asigurare. De despăgubirea financiară poate beneficia și o altă persoană în afara deținătorului poliței de asigurare. Pentru ca o astfel de situație să poată avea loc este necesar ca deținătorul poliței de asigurare să menționeze o altă persoană care să beneficieze de polița de asigurare.



d. Asigurarea medicală. Că sistemul public de sănătate este un sistem care din păcate a rămas corigent din multe puncte de vedere este o informație care este cunoscută de către un număr foarte mare de persoane. Pentru a putea spune că niciodată nu vom apela la sistemul public de sănătate pentru tratarea diferitelor afecțiuni medicale trebuie să deținem o asigurare medicală privată care să ne permită accesul la sistemul privat de sănătate. În cadrul acestui sistem există toate resursele materiale, umane, logistice, etc, pentru ca pacientul să beneficieze de cele mai utile tratamente.

Pentru că aceste tipuri de asigurări sunt doar câteva dintre tipurile de asigurări care pot fi achiziționate trebuie ca persoanele care doresc să achiziționeze diferite tipuri de asigurări să apeleze la firmele care activează în cadrul acestui domeniu de activitate. În felul acesta, aceștia pot intra în contact cu toate tipurile de asigurări care pot fi achiziționate.

