Ți-e frică să zbori? Iată șapte trucuri pentru a-ți gestiona anxietatea

Pentru milioane de oameni din întreaga lume, ideea de a urca într-un avion nu este doar un pas spre destinație, ci și o sursă de anxietate. Deși transportul aerian rămâne unul dintre cele mai sigure mijloace de transport, un număr tot mai mare de călători se confruntă cu frica de zbor. Experții susțin că există tehnici eficiente prin care această frică poate fi redusă, implicând controlul respirației, stimularea simțurilor și chiar abordarea psihologică a anxietății.

Transportul aerian este unul dintre cele mai sigure mijloace de transport, dar anxietatea legată de zbor afectează aproximativ 25 de milioane de adulți în Statele Unite doar în 2022. În urma accidentelor tragice din primele luni ale anului 2025, căutările online pentru „frica de zbor” și „anxietatea de zbor” au crescut exponențial.

„Simțim că avem control asupra minții noastre, dar avem mult mai mult control asupra chimiei noastre decât ne dăm seama”, explică dr. Brian Ramos, neuroștiințific format la Yale School of Medicine, conform National Geographic. El subliniază că reglarea sistemului nervos parasimpatic poate ajuta la generarea unei stări de calm chiar în timpul zborului.



Șapte moduri de a vă calma înainte și în timpul zborului

Răcoriți-vă corpul: O băutură rece la cutie pe frunte poate reduce rapid senzația de tensiune.

Controlați respirația: Inhalarea lentă pe nas și expirarea pe gură ajută la reglarea ritmului cardiac.

Reglați-vă simțurile: Tehnica „5-4-3-2-1” presupune identificarea a cinci lucruri vizibile, patru tactile, trei auditive, două olfactive și unul gustativ.

Folosiți ajutoare senzoriale: Bomboane acre, texturi interesante sau muzică relaxantă pot calma mintea.

Îmbrățișați atingerea: Masajele ușoare sau pături grele pot stimula sistemul nervos parasimpatic.

Creați o mantră: Un mesaj pozitiv repetat înainte și în timpul zborului ajută la combaterea gândurilor intruzive.

Consultați un specialist: Terapia pentru anxietatea de zbor poate ajuta la înțelegerea și abordarea rădăcinilor fricii.

Temperatura corpului și respirația influențează anxietatea

Sistemul nervos simpatic, responsabil pentru răspunsul „luptă sau fugi”, eliberează adrenalină și crește tensiunea arterială, ritmul cardiac și temperatura corpului. „Majoritatea oamenilor exagerează cu sistemul nervos simpatic, iar parasimpaticul, cel care ne ajută să ne relaxăm, se atrofiază”, explică Ramos.

Respirația controlată poate ajuta la „ancorarea” în prezent, reducând anxietatea legată de viitor. Psihologul Becki Apseloff afirmă: „Respirația transmite creierului că suntem în siguranță în acest moment. Anxietatea nu se mai concentrează pe scenarii viitoare.”

Distragerea atenției și implicarea simțurilor joacă un rol cheie în reducerea anxietății. Observarea atentă a mediului și folosirea gusturilor, sunetelor sau atingerii stimulează eliberarea de dopamină și oxitocină, substanțe chimice care induc starea de bine. „Joacă jocuri cognitive simple sau caută lucruri în jur pentru a rămâne ancorat în prezent”, recomandă Apseloff.





Înțelegeți rădăcinile anxietății cât timp sunteți la sol

Frica de pierdere a controlului este un factor major al anxietății de zbor. „Trebuie să te lași în mâinile echipajului de zbor și să ai încredere că avionul va rezista”, explică Apseloff. Terapia comportamentală și acceptarea radicală sunt tehnici care pregătesc mintea pentru situații stresante și ajută la formarea gândurilor de susținere înainte de zbor.

Dr. Charlotte Russell, fondatoarea The Travel Psychologist, recomandă abordarea individualizată pentru a gestiona temerile de zbor: „Luați în considerare terapia dacă metodele precum relaxarea și provocarea gândurilor nu sunt suficiente.”

Deși anxietatea de zbor poate fi intensă, combinarea strategiilor fizice, senzoriale și psihologice poate ajuta călătorii să gestioneze frica și să se bucure de experiența de zbor. „Oamenii sunt meniți să călătorească. Aventura vieții ne umple inimile cu multă bucurie”, conchide dr. Ramos.

