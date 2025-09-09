Data actualizării: | Data publicării:

Tensiuni la granițele NATO: Polonia anunță reținerea unui agent belarus cu sprijin internațional

Polonia a anunțat, marți, reținerea unui agent belarus într-o operațiune coordonată cu serviciile de informații din România și Cehia. Premierul polonez Donald Tusk a confirmat pe rețelele sociale implicarea agenției naționale de securitate, ABW, și a anunțat totodată expulzarea unui diplomat belarus acuzat că sprijinea „acțiunile agresive” ale serviciilor de la Minsk împotriva Poloniei.

Cazul are legături directe și cu România, unde fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost reținut de DIICOT pentru că ar fi divulgat informații secrete către KGB-ul belarus. Serviciul Român de Informații a precizat că a „documentat” un „caz de trădare” în colaborare cu partenerii externi.

În paralel, autoritățile de la Praga au anunțat expulzarea unui diplomat belarus, pe care îl acuză de spionaj, cazul fiind strâns legat de ancheta desfășurată în România. Oficialii cehi au subliniat că rețeaua de informații belarusă vizează infiltrarea în structurile guvernamentale și militare, un fenomen care se înscrie într-un context mai amplu de presiuni și influență externă din partea Moscovei și Minskului.

Incidentul din Polonia se produce pe fondul creșterii tensiunilor dintre Varșovia și Minsk. Televiziunea de stat belarusă a relatat joi despre reținerea unui tânăr născut în 1998, rezident la Cracovia, în localitatea Lepel, regiunea Vitebsk. Autoritățile de la Minsk au difuzat imagini cu bărbatul discutând cu un ofițer KGB și au susținut că acesta, membru al clerului, ar fi recunoscut că se afla pe teritoriul belarus pentru a colecta informații despre exercițiile militare Zapad.

România și Cehia, ambele state membre NATO și UE, au participat activ la acțiunea comună de contracarare a spionajului belarus. În ultimii ani, ambele țări s-au confruntat cu intensificarea tentativelor de influență și penetrare informativă din partea Rusiei și Belarusului, ceea ce a determinat consolidarea procedurilor interne de securitate și măsuri preventive împotriva diplomaților și cetățenilor străini suspectați de activități incompatibile cu statutul lor, mai ales în contextul războiului din Ucraina.

