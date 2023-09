Teama lui Bulai pentru 2025. "Formulele astea sunt de supravieţuire. Nu ne va fi bine deloc"

"Uite un caz şcoală. Pe vremea lui Tăriceanu, taxa de primă înmatriculare. Era şmecheria aia, plăteai de te rupea că era maşina la mâna a doua, veche. Au crescut veniturile? Nu, au scăzut la zero aproape. Românul s-a dus şi le-a înmatriculat în Bulgaria. Era la modă pe vremea aia să fie 2-3 din 10 înmatriculate în Bulgaria. Au apărut firme imediat care o înmatriculau. Pentru că oamenii speculează repede.

Ideea este să faci un cadru prin care oamenii să fie stimulaţi să respecte regulile. Cu cât vrei să îi jecmăneşti mai mult, cu atât vor găsi soluţii", a punctat Alfred Bulai.

"Direcţia acum este spre IMM-uri. Că nu ai de unde. Multinaţionalele nu îţi dau, te mai şi faultează pe unde pot, pe la ambasade. La bugetari nu te duci că ai alegeri. Pe cine să pui presiune?", a intervenit Val Vâlcu.

"Da, dar şi la IMM-uri... nu prea ai de unde să iei atât de mult. Din punctul meu de vedere, formulele astea sunt de supravieţuire. Ne tot împrumutăm... Ştii care e tragedia? Din păcate, an electoral e doar la anul. Dacă ar fi în fiecare an, ar fi mai ok. Dar e doar la anul. Şi mi-e teamă că noua guvernare, oricare va fi ea, după anul viitor, va fi obligată să ia nişte măsuri foarte neplăcute.

Tocmai pentru că ideea presiunii electorale, că vom avea alegeri, va fi peste 4 ani, nu va fi chiar atât de mare drama. Şi nu ne va fi bine, probabil, deloc. Pentru că unele măsuri vor trebui luate. Nu mai zic că noi am fost de acord cu celebrul Plan de Redresare şi Rezilienţă. Sunt multe prevederi acolo la care noi, ca ţară, am zis da. Mă refer la cei care au fost negociatori atunci. Şi care ne pun la nişte costuri inimaginabile.

Eu am o problemă legată de marginalizare. Şi reţeaua de gaze era un criteriu pe care îl luai în calcul. Dacă nu ai acces la gaze, era un criteriu posibil. Acum, potrivit normativelor europene, trebuie să dispară gazele în următorii ani din sistemul de încălzire", a declarat Alfred Bulai, sociolog, la Nod în Papură.

Guvernul a pus în dezbatere publică noile măsuri fiscale, pe care a anunţat deja că îşi va asuma răspunderea în faţa Parlamentului. Deja au apărut şi primele reacţii, inclusiv din sport, la adresa noului pachet.

