Titi Aur, specialist în conducere defensivă, recomandă montarea anvelopelor de iarnă atunci când temperaturile scad sub 6°C, deoarece acestea oferă o aderență mai bună decât cele de vară. Potrivit acestuia, în perioadele de tranziție, când temperaturile variază, este mai sigur să circuli cu anvelope de iarnă, deoarece pot apărea brusc condiții periculoase. „Când temperatura este de la +6 grade în jos, inclusiv +6 grade, anvelopa de iarnă are aderență mai bună decât anvelopa de vară. Atunci când suntem în pericolul de a circula la sub +6 grade, putem să avem anvelope de iarnă. Doar că sunt multe perioade, în mod special perioada de toamnă și de primăvară, când sunt aceste alternanțe, adică atunci când avem -3 grade, când avem +15 grade. Și vine întrebarea: Ce fac atunci? Prefer să-mi pun anvelopele de iarnă, pentru că la minus câteva grade pot să apară gheața, zăpada, poleiul, și oricum e asfaltul rece și oricum e mai bună anvelopa de iarnă. Când apar zilele mai călduroase - dar zilele mai călduroase nu înseamnă doar că e cald afară, ci când asfaltul ajunge să fie de la +6 grade. Dacă am toată noaptea frig și de la ora 11:00 până la ora 14:00 am soare, sunt afară 12-13 grade și pe urmă iar a scăzut temperatura, asfaltul nu apucă să se încălzească atât. Mai mult, pot să am afară 12-15 grade și în zonele de umbră să am gheață, dacă e undeva în zona unde n-a bătut soarele. Și atunci mă adaptez, în principiu, la asfaltul rece și la posibilitatea de gheață sau zăpadă. (...)

Pentru șoferul de stradă normal, când există pericolul să fie de la +6 grade în jos - în general noaptea, seara și dacă mă duc și la munte, cu atât mai mult - îmi pun anvelopele de iarnă”, a spus Titi Aur.

Ce trebuie să știi despre anvelopele de iarnă

Titi Aur a explicat că anvelopele de iarnă oferă aderență mai bună la temperaturi scăzute. În schimb, anvelopele de vară sunt periculoase iarna: au aderență scăzută și sunt ilegale în sezonul rece.

„Ce trebuie să știu despre anvelopele de iarnă? Trebuie să știu că, atunci când le am, am aderență mai bună la temperaturi scăzute, chiar dacă nu e zăpadă sau gheață, dar în același timp am și acea foarte mare diferență de aderență între a merge pe zăpada bătută sau pe gheață.

Dacă merg cu anvelope de vară, ceea ce nu e recomandat și este și interzis legal, am o aderență mică peste tot - pe zăpada bătută sau pe gheață, oarecum comparabilă, un pic mai bună pe zăpada bătută. Când merg cu anvelope de iarnă, pe zăpada bătută sau pe zăpadă, am aderență foarte bună. Când intru pe gheață, îmi trage cineva preșul de sub picioare și trebuie să fiu foarte atent.

Gheața apare la intersecție, unde frânează toată lumea, în viraje, unde toți solicită stratul de zăpadă și acesta se transformă în gheață, și exact în zona în care am nevoie de aderență mai mare, acolo dispare aderența. Multă lume spune: „Am avut ghinion, că exact unde am frânat eu, acolo a alunecat mai tare”. N-ai avut ghinion, ai avut neștiință", a spus Titi Aur.

Titi Aur: Trebuie să știi să te adaptezi

Titi Aur recomandă montarea anvelopelor de iarnă în funcție de zona și condițiile de circulație. Cei care conduc în zone montane, noaptea sau dimineața devreme, când temperaturile scad, au nevoie mai devreme de cauciucuri de iarnă. În schimb, în sudul țării sau pentru șoferii care circulă rar și doar ziua, schimbarea poate fi amânată.

„În principiu, deja pot să mă gândesc să-mi pun anvelopele de iarnă, dar depinde și unde circul. Dacă circul în zona de sud a României, e mai puțin probabil să am nevoie. Dacă sunt în zona de munte, e mult mai probabil.

Dacă merg la munte sau dacă circul noaptea, pentru că, de exemplu, o persoană care circulă doar ziua, se duce la cumpărături… Dau exemplul unui pensionar care la prânz își ia mașina și merge la piață de două-trei ori pe săptămână, o să-ți spună: „N-am întâlnit nici gheață, nici zăpadă”.

Dar cineva care face naveta, lucrează în distribuție sau circulă noaptea ori dimineața - când, de regulă, temperatura este cea mai scăzută, în jur de ora 7 - se confruntă frecvent cu valori de 0 grade.

Deci, din nou, trebuie să știi să te adaptezi. Dar, în principiu, îmi pun anvelopele de iarnă”, a spus Titi Aur la emisiunea DC Conducem, de pe DC News și DC News TV.

Video: