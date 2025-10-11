€ 5.0927
|
$ 4.3982
|
 
Data actualizării: 14:36 11 Oct 2025 | Data publicării: 14:32 11 Oct 2025

EXCLUSIV Te grăbești să-ți pui anvelopele de iarnă la mașină? Titi Aur îți explică când trebuie să o faci (Video)
Autor: Elena Aurel

cauciucuri de iarna Sursa foto: https://www.freepik.com/, @senivpetro
 

Titi Aur a spus când este recomandat ca șoferii să monteze anvelopele de iarnă.

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, recomandă montarea anvelopelor de iarnă atunci când temperaturile scad sub 6°C, deoarece acestea oferă o aderență mai bună decât cele de vară. Potrivit acestuia, în perioadele de tranziție, când temperaturile variază, este mai sigur să circuli cu anvelope de iarnă, deoarece pot apărea brusc condiții periculoase.

„Când temperatura este de la +6 grade în jos, inclusiv +6 grade, anvelopa de iarnă are aderență mai bună decât anvelopa de vară. Atunci când suntem în pericolul de a circula la sub +6 grade, putem să avem anvelope de iarnă. Doar că sunt multe perioade, în mod special perioada de toamnă și de primăvară, când sunt aceste alternanțe, adică atunci când avem -3 grade, când avem +15 grade. Și vine întrebarea: Ce fac atunci?

Prefer să-mi pun anvelopele de iarnă, pentru că la minus câteva grade pot să apară gheața, zăpada, poleiul, și oricum e asfaltul rece și oricum e mai bună anvelopa de iarnă. Când apar zilele mai călduroase - dar zilele mai călduroase nu înseamnă doar că e cald afară, ci când asfaltul ajunge să fie de la +6 grade. Dacă am toată noaptea frig și de la ora 11:00 până la ora 14:00 am soare, sunt afară 12-13 grade și pe urmă iar a scăzut temperatura, asfaltul nu apucă să se încălzească atât. Mai mult, pot să am afară 12-15 grade și în zonele de umbră să am gheață, dacă e undeva în zona unde n-a bătut soarele. Și atunci mă adaptez, în principiu, la asfaltul rece și la posibilitatea de gheață sau zăpadă. (...)

Pentru șoferul de stradă normal, când există pericolul să fie de la +6 grade în jos - în general noaptea, seara și dacă mă duc și la munte, cu atât mai mult - îmi pun anvelopele de iarnă”, a spus Titi Aur. 

Ce trebuie  știi despre anvelopele de iarnă

Titi Aur a explicat că anvelopele de iarnă oferă aderență mai bună la temperaturi scăzute. În schimb, anvelopele de vară sunt periculoase iarna: au aderență scăzută și sunt ilegale în sezonul rece.

„Ce trebuie să știu despre anvelopele de iarnă? Trebuie să știu că, atunci când le am, am aderență mai bună la temperaturi scăzute, chiar dacă nu e zăpadă sau gheață, dar în același timp am și acea foarte mare diferență de aderență între a merge pe zăpada bătută sau pe gheață.

Dacă merg cu anvelope de vară, ceea ce nu e recomandat și este și interzis legal, am o aderență mică peste tot - pe zăpada bătută sau pe gheață, oarecum comparabilă, un pic mai bună pe zăpada bătută. Când merg cu anvelope de iarnă, pe zăpada bătută sau pe zăpadă, am aderență foarte bună. Când intru pe gheață, îmi trage cineva preșul de sub picioare și trebuie să fiu foarte atent.

Gheața apare la intersecție, unde frânează toată lumea, în viraje, unde toți solicită stratul de zăpadă și acesta se transformă în gheață, și exact în zona în care am nevoie de aderență mai mare, acolo dispare aderența. Multă lume spune: „Am avut ghinion, că exact unde am frânat eu, acolo a alunecat mai tare”. N-ai avut ghinion, ai avut neștiință", a spus Titi Aur.

Titi Aur: Trebuie să știi să te adaptezi

Titi Aur recomandă montarea anvelopelor de iarnă în funcție de zona și condițiile de circulație. Cei care conduc în zone montane, noaptea sau dimineața devreme, când temperaturile scad, au nevoie mai devreme de cauciucuri de iarnă. În schimb, în sudul țării sau pentru șoferii care circulă rar și doar ziua, schimbarea poate fi amânată. 

„În principiu, deja pot să mă gândesc să-mi pun anvelopele de iarnă, dar depinde și unde circul. Dacă circul în zona de sud a României, e mai puțin probabil să am nevoie. Dacă sunt în zona de munte, e mult mai probabil.

Dacă merg la munte sau dacă circul noaptea, pentru că, de exemplu, o persoană care circulă doar ziua, se duce la cumpărături… Dau exemplul unui pensionar care la prânz își ia mașina și merge la piață de două-trei ori pe săptămână, o să-ți spună: „N-am întâlnit nici gheață, nici zăpadă”.

Dar cineva care face naveta, lucrează în distribuție sau circulă noaptea ori dimineața - când, de regulă, temperatura este cea mai scăzută, în jur de ora 7 - se confruntă frecvent cu valori de 0 grade.

Deci, din nou, trebuie să știi să te adaptezi. Dar, în principiu, îmi pun anvelopele de iarnă”, a spus Titi Aur la emisiunea DC Conducem, de pe DC News și DC News TV.

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

titi aur
anvelope de iarna
toamna
temperaturi scazute
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Zelenski, nouă discuție cu Trump. Ce au vorbit cei doi
Publicat acum 34 minute
Adevărul despre ultimele luni ale Corinei Aricescu, medicul care a murit la 45 de ani
Publicat acum 59 minute
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Avortul, încă o temă sensibilă și o problemă în Europa. Vasile Dîncu s-a alăturat campaniei My Voice, My Choice
Publicat acum 2 ore si 0 minute
ONU, îngrijorată de tensiunile tot mai mari dintre Statele Unite și Venezuela
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 5 minute
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 09 Oct 2025
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat pe 09 Oct 2025
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 09 Oct 2025
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat acum 23 ore si 15 minute
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close