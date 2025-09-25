Tatuajele, scut neașteptat împotriva melanomului? Un studiu american schimbă percepțiile despre cancerul de piele

Ani de zile, tatuajele au fost privite cu suspiciune, mulți temându-se de posibile efecte nocive asupra sănătății. Într-un context neașteptat, cercetătorii americani au descoperit că persoanele cu mai multe tatuaje par să fie mai puțin expuse riscului de a dezvolta melanom, forma cea mai agresivă de cancer de piele, conform Reuters.

Studiul a fost realizat în Utah, statul cu cea mai mare incidență a melanomului din SUA, pe un eșantion de peste 1.000 de persoane. Rezultatele arată că pacienții cu tatuaje mari sau realizate în mai multe ședințe prezentau un risc de peste două ori mai mic de a dezvolta melanom, comparativ cu persoanele fără tatuaje.

De ce rezultatele sunt controversate

Descoperirea a luat prin surprindere comunitatea medicală, mai ales în contextul în care, anterior, cerneala de tatuaj a fost asociată cu riscuri pentru sănătate, inclusiv cu limfomul. Totuși, autorii studiului atrag atenția că datele nu sunt suficiente pentru a afirma că tatuajele ar oferi protecție împotriva melanomului.

Un punct vulnerabil major al cercetării îl reprezintă lipsa informațiilor privind factorii de risc esențiali: expunerea la soare, folosirea cremelor cu protecție solară, tipul de piele sau istoricul familial. Aceste variabile au fost înregistrate doar pentru pacienții cu cancer, nu și pentru persoanele sănătoase.

De asemenea, rata de răspuns a pacienților cu melanom a fost de doar 41%, ceea ce ridică suspiciuni privind relevanța rezultatelor. În plus, nu s-au colectat date despre localizarea tatuajelor – o diferență crucială, având în vedere că zonele expuse la soare sunt mai vulnerabile.

Posibile explicații alternative

Cercetătorii sugerează că factorii comportamentali ar putea sta în spatele rezultatelor. Persoanele cu tatuaje multiple ar putea fi mai atente la expunerea solară, protejându-și pielea pentru a menține culorile tatuajelor intacte.

În același timp, unii specialiști ridică ipoteza că rezultatele reflectă diferențe de stil de viață neînregistrate între persoanele tatuate și cele netatuate, mai degrabă decât un efect protector real al cernelii.

Deși studiul este unul dintre cele mai ample de până acum pe acest subiect, concluziile sale nu pot fi considerate definitive. „Aceste date oferă mai degrabă direcții pentru cercetări viitoare decât o dovadă clară că tatuajele reduc riscul de melanom”, au subliniat autorii.

Comparativ cu alte cercetări internaționale, rezultatele sunt inconsecvente: unele studii mici au asociat tatuajele cu un risc mai mare de cancere cutanate, însă metodologiile și populațiile investigate au diferit semnificativ.

Mesajul pentru public

Pentru moment, sfatul medicilor rămâne neschimbat: protecția solară, evitarea expunerii excesive la soare și verificările dermatologice regulate sunt esențiale în prevenirea melanomului.

Chiar dacă studiul aduce o perspectivă neașteptată și, pentru unii, liniștitoare, tatuajele nu ar trebui considerate o armă secretă împotriva cancerului de piele.

În concluzie, descoperirea din Utah nu schimbă regulile jocului, dar deschide o nouă direcție de cercetare – una care ar putea clarifica, în viitor, ce rol au tatuajele în sănătatea pielii și dacă acestea oferă cu adevărat o formă de protecție sau nu.