Tăticul livrator care a emoționat o țară întreagă, la un pas să-și îndeplinească visul

Aurel a devenit viral pe rețelele sociale, după ce a fost surprins, pe bicicletă, alături de copilul său, în timp ce făcea livrări cu mâncare. Zeci de mii de români au rămas profund impresionați de Aurel, care, ulterior, și-a motivat sacrificiul făcut, că nu are cine să lase copilul, dat fiind că și soția lui lucrează. ”Poate am greșit sau ceva li se pare suspect, că nu am făcut bine, însă în unele situații nu ai alternativă. Trebuie să te confrunți cu viața și să te lupți”, a spus Aurel, într-un clip pe social media.

Printre cei care au reacționat la povestea lui Aurel se numără și Paul Pescobar, care i-a oferit un scuter, pentru a-i ușura munca de zi cu zi. Și alți internauți, mai mult sau mai puțin cunoscuți, au sărit în ajutorul lui. Gemenii Graur au anunțat că Aurel a strâns deja, din donații, suma de 40.000 de euro și este la un pas să-și îndeplinească visul: să aibă propria locuință!

Cont donații pentru Aurel

"Tăticul livrator care a uimit-o țară întreagă este în țara fericirii! A reușit să strângă peste 40.000 euro și în continuare strânge bani pentru a-și îndeplinirea vizuală: Aurel Simion



0741 430 687 - contact



Cont bancar RO42RZBR0000060027777721", au scris Gemenii Graur, pe Facebook.

Numeroasele reacții stârnite la povestea lui Aurel, fie printr-un simplu share, ori prin donații făcute, după posibilitate, arată că mai există în societate urme de solidaritate și compasiune, față de oamenii devotați care muncesc din greu pentru a-și întreține familia și semenii.

