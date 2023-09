Tatăl fetei de 12 ani, găsită moartă în lada canapelei, rupe tăcerea. "E pasivă femeia, râdea. Eu am rămas cu suferința"

Tatăl fetei de 12 ani, găsită moartă într-o canapea dintr-un apartament din Capitală, a povestit care era relația copilei cu mama ei. În plus acesta a declarat că și bunica fetei ar trebui să fie în închisoare.

"Vreau să fie amândoi condamnați maxim, să își facă legea datoria față de copilul meu! Pentru că pe copilul meu eu nu pot să îl mai aduc în viață, numai când o să ajung lângă el... Eu nu am nevoie de bani, nu am nevoie de nimic. Eu aveam nevoie de viața copilului meu! Ce i-a determinat pe amândoi să facă fata asta? Cu ce le-a greșit copilul meu? I-au luat bijuteriile și le-au lăsat la casa de amanet. Pentru ce? I-a cumpărat mama ei vreo bijuterie, sau el, criminalul? Absolut nimic! Eu am dovezi, am facturi de unde i-am cumpărat bijuterii la copilul meu. De câte ori pleca fetița, căuta să îi ia bijuteriile și să le joace la aparate. Amândoi, atât sunt de pasionați de jocurile la aparate! Cu ce putea să le greșească?”, a spus. cu lacrimi în ochi, tatăl fetei.

Tatăl fetei de 12 ani, acuzații la dresa bunicii copilei

"Nici în perioada în care a început copilul clasa pregătitoare, nici măcar să se informeze ca o mamă cum merge, cum învață la școală, ce note are. Eu am avut aprobare de la Ministerul Învățământului să stau cu copilul meu în clasă, pentru că nu putea să stea singur. Nu a intrat nici bunica, nici fratele ei, nimeni. Doar tatăl ei. Din ce cauză a căutat să-mi termine copilul, în doi-trei ani în care a luat legătura cu ea?

Eu nu am mai văzut-o demult pe ea, de când a fost odată la Suceava și mi-a adus copilul la Cimitirul Eroilor, când i-am trimis bani de tren. Eu de atunci nu am mai luat legătura cu ea. Dacă o mamă nu era vinovată, cerea autorităților să vină la înmormântarea copilului ei. Nu a venit decât bunica, a stat două ore, de la ora 17:00 până la ora 19:00. A fost doar la priveghi, la cimitirul Tudor Vladimirescu, nu a mai venit la înmormântare. Care a fost situația, nu sunt complice?

Mi-a zis mie bunica să stau liniștit, că a plecat la Suceava. Copilul este în siguranță! Păi și de unde a știut ea, când am ajuns în zona respectivă unde mi-am găsit copilul despre care se spunea că este o femeie între 38 și 40 de ani moartă, de unde a știut mama ei să vină acolo cu amândoi copiii și cu două nurori? Acolo unde s-a întâmplat crima cu copilul meu... Ăștia nu sunt oameni pentru societate! Ar trebui să fie și ea cercetată, să intre la închisoare! Că și ea este complice. Eu nu vreau ca ei să fie în libertate!", a mai spus bărbatul, scrie Antena3.ro.

"Eu am rămas cu suferința"

"Vă arăt pe telefon, a avut nuntă fratele ei, a participat la grătar, e pasivă femeia, râdea. Asta nu a fost o mamă pentru copil. Este o criminală. Eu atât am avut de spus. Eu am rămas cu suferința. Plâng zi, merg la cimitir în fiecare zi, zi de zi merg la cimitir și stau ore întregi lângă copilul meu. Duc câte un pachețel la fiecare pentru copilul meu. Pentru ce? Pentru că este copilul meu, din sângele meu! Ea, ca o mamă, ce dovedește ea, fiind o criminală? Ținând mai mult la concubinul, să nu poată ea să spună adevărul? Asta mai este mamă în societate?", a concluzionat bărbatul.

