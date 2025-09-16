Tarifele americane împotriva petrolului rusesc, condiționate de sprijinul UE. Ce propune Trump

Statele Unite nu vor introduce tarife suplimentare asupra mărfurilor chinezești pentru a descuraja achizițiile de petrol rusesc decât dacă țările europene vor face primul pas în această direcție, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, într-un interviu acordat Reuters și Bloomberg. Oficialul a subliniat că rolul Europei este esențial în reducerea veniturilor Rusiei din exporturile de petrol și în accelerarea sfârșitului războiului din Ucraina.

„Ne aşteptăm ca europenii să-şi facă partea acum şi nu vom merge mai departe fără europeni”, a afirmat Bessent, întrebat dacă Washingtonul ia în calcul tarife asupra mărfurilor chinezești legate de importurile de petrol rusesc. Declarația vine după ce președintele Donald Trump a decis să impună taxe suplimentare de 25% asupra importurilor din India.

Bessent a precizat că, în discuțiile purtate la Madrid cu oficiali chinezi, a atras atenția că SUA au introdus tarife asupra bunurilor indiene și că președintele Trump a îndemnat statele europene să impună tarife între 50% și 100% asupra Chinei și Indiei pentru a reduce resursele financiare ale Moscovei. Potrivit oficialului american, reacția Beijingului a fost că achizițiile de petrol reprezintă o „chestiune suverană”.

Totodată, șeful Trezoreriei a criticat faptul că unele state europene continuă să importe petrol rusesc sau produse petroliere rafinate în India, obținute din țiței rusesc cumpărat la preț redus. „Vă garantez că, dacă Europa ar impune tarife secundare substanţiale cumpărătorilor de petrol rusesc, războiul s-ar termina în 60 sau 90 de zile”, a declarat Bessent, notează Reuters.

Oficialul american a mai spus că tarifele aplicate mărfurilor indiene pentru achizițiile de petrol rusesc au adus „progrese substanţiale” în negocierile bilaterale. Washingtonul și New Delhi urmează să desfășoare marți o nouă rundă de discuții, pe fondul unei îmbunătățiri a dialogului dintre președintele Trump și premierul indian Narendra Modi.

În plus, SUA ar fi dispuse să colaboreze cu statele europene pentru a lua în calcul sancțiuni mai dure împotriva companiilor rusești, inclusiv giganți din sectorul energetic precum Rosneft și Lukoil. Bessent a arătat că Washingtonul analizează, de asemenea, modalități de utilizare a activelor suverane rusești înghețate după invazia Ucrainei, estimate la circa 300 de miliarde de dolari.

Printre opțiunile discutate se numără fie confiscarea unei părți reduse din aceste active, fie plasarea lor într-un vehicul financiar cu scop special, care ar putea servi drept garanție pentru acordarea unui împrumut Ucrainei, a explicat oficialul.

Anterior, Donald Trump a declarat că „Sunt pregătit să impun sancțiuni majore Rusiei atunci când toate statele NATO sunt de acord și încep să facă același lucru și când toate statele NATO încetează să mai cumpere petrol din Rusia”. El a propus ca NATO să introducă taxe vamale între 50% și 100% asupra Chinei, pentru a slăbi influența economică a acesteia asupra Rusiei.

