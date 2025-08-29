Țara în care fiecare cetățean va primi câte 3,20 euro pentru a sărbători Ziua Națională

Guvernul vietnamez a anunțat vineri că va oferi 100.000 de dong (aproximativ 3,20 euro) fiecărui cetățean cu ocazia Zilei Naționale, care se sărbătorește pe 2 septembrie, zi în care autoritățile de la Hanoi organizează numeroase manifestări în întreaga țară, informează EFE.

Prim-ministrul Pham Minh Chinh a anunțat această decizie printr-un decret publicat vineri în presa oficială, care detaliază că această sumă trebuie acordată înaintea zilei de marți, 2 septembrie.

Populație de peste 100 de milioane de oameni

Decizia executivă stabilește că plățile se vor efectua prin transferuri bancare sau direct către băncile comerciale.

Conform raportului privind populația lumii la nivelul anului 2025 prezentat de Națiunile Unite, Vietnamul are o populație de 101,6 milioane de locuitori, ceea ce înseamnă că guvernul va aloca peste 300 de milioane de dolari pentru acest cadou, prin care executivul vietnamez urmărește „să se asigure că toată lumea sărbătorește Ziua Independenței”.

Deși autoritățile insistă că acest cadou este destinat „tuturor oamenilor”, încă nu au clarificat modul în care prevăd că vor acorda această sumă unor grupuri de populație precum minorii, persoanele fără conturi bancare sau deținuții, scrie EFE.

Printre activitățile anunțate pentru Ziua Națională și pentru cea de-a 80-a aniversare a Revoluției din August - care a înlăturat dominația colonială franceză și japoneză - guvernul intenționează să elibereze sute de persoane ca parte a unei amnistii generale, potrivit Agerpres.

