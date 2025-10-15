Țara europeană unde pensionarii pot câștiga până la 2.000 de euro lunar dacă muncesc după 67 de ani

Germanii care rămân activi pe piața muncii după atingerea vârstei de pensionare vor putea câștiga până la 2.000 de euro pe lună fără a plăti impozite, pe lângă pensia lor, printr-un program menit să stimuleze creșterea economică și ocuparea forței de muncă, conform The Guardian.

Schema „Aktivrente” (pensie activă), care urmează să intre în vigoare în ianuarie, a fost promisă de cancelarul Friedrich Merz în campania electorală, înainte de a prelua funcția în urmă cu cinci luni. Guvernul, o coaliție între conservatorii Creștin-Democrați (CDU) și partenerii Social-Democrați (SPD), speră că măsura va încuraja continuarea activității după pensionare.

Un proiect de lege urmează să fie aprobat de cabinet, după ce Merz a convins scepticii social-democrați, urmând apoi să fie dezbătut în Bundestag (camera inferioară a Parlamentului german).

Merz a descris măsura ca pe o modalitate de a aborda direct trei ani de stagnare economică, agravată de lipsa forței de muncă calificate, cauzată de o criză demografică cronică. Numărul nașterilor este în scădere, iar tot mai mulți germani se pensionează.

Aproximativ 9% din forța de muncă, 4,8 milioane de persoane, se vor retrage în următorul deceniu. Efectele se resimt în mai multe sectoare, inclusiv construcții, educație și sănătate.

Cum funcționează programul

Aktivrente face parte din ceea ce Merz a numit „toamna reformelor”, menită să aducă reforme structurale radicale celei mai mari economii din Europa. Potrivit proiectului de lege, stimulentul fiscal ar urma să ajute la menținerea experienței și cunoștințelor în companii pentru mai mult timp, să ducă la creșterea ratei ocupării forței de muncă și să contribuie la creșterea economică și la majorarea veniturilor statului.

Atât angajații, cât și angajatorii vor plăti contribuții sociale pentru banii câștigați suplimentar, ceea ce ar trebui să ușureze presiunea asupra sistemelor de sănătate și pensii.

Pensia activă se va aplica tuturor celor care au atins vârsta legală de pensionare de 67 de ani și doresc să continue să lucreze în locuri de muncă pentru care se plătesc contribuții sociale.

Excepții de la proiect

Funcționarii publici, meșteșugarii, persoanele independente și cei angajați în agricultură și silvicultură sunt excluși din schemă, ceea ce a atras critici din partea Institutului Economic German (IW).

Ruth Maria Schüler, expert în pensii la IW, a declarat pentru BR24: „Întrebarea este cum se justifică faptul că un tip de venit este scutit de taxe, în timp ce altele nu?”