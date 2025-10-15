€ 5.0885
|
$ 4.3738
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 23:58 15 Oct 2025 | Data publicării: 23:55 15 Oct 2025

Țara europeană unde pensionarii pot câștiga până la 2.000 de euro lunar dacă muncesc după 67 de ani
Autor: Iulia Horovei

side-view-old-man-sitting-bench_74545500 Foto: Freepik.com
 

Persoanele care continuă să lucreze după vârsta de pensionare vor putea câștiga până la 2.000 de euro pe lună într-o țară din Europa.

Germanii care rămân activi pe piața muncii după atingerea vârstei de pensionare vor putea câștiga până la 2.000 de euro pe lună fără a plăti impozite, pe lângă pensia lor, printr-un program menit să stimuleze creșterea economică și ocuparea forței de muncă, conform The Guardian.

Schema „Aktivrente” (pensie activă), care urmează să intre în vigoare în ianuarie, a fost promisă de cancelarul Friedrich Merz în campania electorală, înainte de a prelua funcția în urmă cu cinci luni. Guvernul, o coaliție între conservatorii Creștin-Democrați (CDU) și partenerii Social-Democrați (SPD), speră că măsura va încuraja continuarea activității după pensionare.

Un proiect de lege urmează să fie aprobat de cabinet, după ce Merz a convins scepticii social-democrați, urmând apoi să fie dezbătut în Bundestag (camera inferioară a Parlamentului german).

Merz a descris măsura ca pe o modalitate de a aborda direct trei ani de stagnare economică, agravată de lipsa forței de muncă calificate, cauzată de o criză demografică cronică. Numărul nașterilor este în scădere, iar tot mai mulți germani se pensionează.

Aproximativ 9% din forța de muncă, 4,8 milioane de persoane, se vor retrage în următorul deceniu. Efectele se resimt în mai multe sectoare, inclusiv construcții, educație și sănătate.

Cum funcționează programul

Aktivrente face parte din ceea ce Merz a numit „toamna reformelor”, menită să aducă reforme structurale radicale celei mai mari economii din Europa. Potrivit proiectului de lege, stimulentul fiscal ar urma să ajute la menținerea experienței și cunoștințelor în companii pentru mai mult timp, să ducă la creșterea ratei ocupării forței de muncă și să contribuie la creșterea economică și la majorarea veniturilor statului.

Atât angajații, cât și angajatorii vor plăti contribuții sociale pentru banii câștigați suplimentar, ceea ce ar trebui să ușureze presiunea asupra sistemelor de sănătate și pensii.

Pensia activă se va aplica tuturor celor care au atins vârsta legală de pensionare de 67 de ani și doresc să continue să lucreze în locuri de muncă pentru care se plătesc contribuții sociale.

Excepții de la proiect

Funcționarii publici, meșteșugarii, persoanele independente și cei angajați în agricultură și silvicultură sunt excluși din schemă, ceea ce a atras critici din partea Institutului Economic German (IW).

Ruth Maria Schüler, expert în pensii la IW, a declarat pentru BR24: „Întrebarea este cum se justifică faptul că un tip de venit este scutit de taxe, în timp ce altele nu?”

Schüler a menționat că acest lucru le oferă unor lucrători un avantaj nedrept.

Efectele noii implementări

Guvernul estimează că, dacă aproximativ un sfert dintre cei eligibili vor accepta oferta, costul anual în pierderi de taxe ar fi de aproape 900 milioane de euro, deși experții estimează că cifra reală ar putea fi de 1,9 miliarde de euro. 

Totuși, guvernul susține că beneficiile pe termen lung ale schemei ar putea compensa costurile, prin creștere economică suplimentară și contribuții sociale mai mari, astfel că programul s-ar putea autofinanța în trei ani.

Guvernul a subliniat și beneficiile sociale, menționând că Aktivrente ar putea crește respectul pentru persoanele în vârstă în societate și le-ar oferi un impuls psihologic, încurajându-i pe cei care se simt bine și le place să muncească să-și continue activitatea după 67 de ani.

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tara din Europa
germania
pensionarii din Germania
stagnare economica
demografie in scadere
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 54 minute
Jennifer Aniston, abdomen perfect plat la 56 de ani. Secretul actriței a fost dezvăluit
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Hamas susține că a returnat toate trupurile ostaticilor aflate în posesia sa și că nu are acces la altele
Publicat acum 1 ora si 58 minute
Țara europeană unde pensionarii pot câștiga până la 2.000 de euro lunar dacă muncesc după 67 de ani
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Cât rău face plumbul, descoperit în cantități periculos de mari în pudrele proteice
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Congres Internațional de Cardiologie. Victor Costache și Silviu Dumitrescu, la Academia de Sănătate
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 14 Oct 2025
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close