Țara europeană care suferă de o criză acută de apă. Apel urgent la populație pentru consum responsabil

Deficitul de apă a atins un nivel critic, în timp ce autoritățile fac apel la populație să limiteze consumul.

Deficitul de apă din Anglia este unul „de importanță națională”, țara înregistrând cele mai secetoase prime șase luni ale anului după 1976, a anunțat marți Agenția britanică de mediu (EA), transmite marți AFP.

Secetă extremă în Anglia

Cinci regiuni din Anglia sunt afectate de secetă, potrivit EA, acestea confruntându-se cu diminuarea rezervelor de apă și cu scăderea randamentelor agricole.

Grupul Național pentru Secetă, care reunește reprezentanți ai guvernului, ai sectorului agricol și ai companiilor de apă, s-au întâlnit pentru a discuta situația, în timp ce unele zone ale Angliei se pregătesc pentru al patrulea val de căldură din această vară.

„Situația actuală este critică la nivel național și facem apel la toată lumea să își joace rolul și să contribuie la reducerea presiunii asupra mediului nostru acvatic”, a declarat Helen Wakeham, responsabilul pentru apă în cadrul EA.

Vicepreședinta Uniunii naționale a agricultorilor, Rachel Hallos, și-a exprimat „îngrijorarea crescândă pentru lunile următoare”, deoarece fermierii continuă să se confrunte cu „condiții extrem de secetoase”.

„Unele exploatări agricole raportează o reducere semnificativă a randamentelor, ceea ce este devastator din punct de vedere financiar pentru sectorul agricol și ar putea avea repercusiuni asupra întregii recolte din Regatul Unit”, a adăugat ea.

Nivelurile rezervoarelor din Anglia s-au aflat în ultimele zile la doar 67,7% din capacitate, situându-se în mod semnificativ sub media din prima săptămână a lunii august, de 80,5%.

Potrivit EA, 49% din debitele râurilor au fost sub nivelul normal, în timp ce comitatul Yorkshire din nordul Angliei a interzis utilizarea aspersoarelor de grădină.

Primăvara lui 2025, cea mai secetoasă din ultimul secol

Potrivit serviciului meteorologic britanic Met Office, Anglia a cunoscut în 2025 cea mai secetoasă primăvară din ultimii peste 100 de ani.

„Ne vom confrunta cu o lipsă tot mai mare de apă în următorul deceniu”, a declarat Emma Hardy, secretarul pentru Apă, adăugând că guvernul intenționează să construiască noi rezervoare.

Oamenii de știință avertizează că, pe fondul schimbărilor climatice induse de om, fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi inundațiile, valurile de căldură și secetele, vor fi mai intense și mai frecvente, scrie Agerpres.

