Țara care investește 1 miliard de dolari într-o flotă de drone de atac subacvatice

Proiectul se ridică la valoarea de peste 1 miliard de dolari.

Australia va desfășura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni „Ghost Shark”, în cadrul unui program care costă peste 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunțat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP și preluat de Agerpres.

Zeci de drone pentru Mariana australiană

„Acest echipament va permite efectuarea de misiuni de informații, supraveghere, recunoaștere și atac”, a declarat jurnaliștilor ministrul Apărării Richard Marles.

Statul va construi zeci de astfel de drone autonome, care vor echipa Marina australiană. Prima va intra în serviciu în ianuarie, potrivit ministrului Apărării.

Compania Anduril Australia a obținut un contract de 1,7 miliarde de dolari australieni (941 de milioane de euro) pentru a le construi, întreține și dezvolta.

„Am afirmat întotdeauna că Australia se confruntă cu cea mai complexă și, în anumite privințe, cea mai amenințătoare situație pe care am cunoscut-o de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial”, a afirmat Marles.

Aceste aparate subacvatice vor completa proiectul australian de submarine nucleare stealth, parte a unui acord de miliarde de dolari cu Marea Britanie și Statele Unite, a adăugat el, potrivit Agerpres.

Citește și: Polonia a doborât mai multe drone rusești, după ce i-a fost încălcat spațiul aerian. Avioanele NATO, ridicate de urgență

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News