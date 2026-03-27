Tânăr găsit mort într-un imobil din Brăila. Ipoteza anchetatorilor

Un tânăr de 26 de ani a fost găsit decedat, vineri, într-un imobil situat pe strada Plevnei din municipiul Brăila, existând suspiciuni că ar fi consumat substanţe interzise.

"La data de 27 martie, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila s-au sesizat şi s-au deplasat pe strada Plevnei, unde au identificat, într-un imobil, un tânăr, de 26 de ani, decedat. La faţa locului s-a deplasat medicul legist din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Brăila, în vederea examinării cadavrului. Cercetările sunt continuate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila", se arată într-o declaraţie de presă transmisă AGERPRES de IPJ Brăila.

Tânărul ar fi consumat substanţe interzise

Potrivit unor surse apropiate anchetei, există suspiciuni că tânărul ar fi consumat substanţe interzise, însă acest aspect urmează să fie stabilit cu exactitate în urma expertizelor medico-legale.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, pentru stabilirea împrejurărilor în care a survenit decesul, conform Agerpres.