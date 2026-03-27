DCNews Stiri Tânăr găsit mort într-un imobil din Brăila. Ipoteza anchetatorilor
Data actualizării: 14:54 27 Mar 2026 | Data publicării: 14:47 27 Mar 2026

Tânăr găsit mort într-un imobil din Brăila. Ipoteza anchetatorilor
Autor: Tiberiu Vasile

sinucidere poza deces Foto cu rol ilustrativ: Pixabay

Un tânăr de 26 de ani a fost găsit mort, vineri, într-un imobil de pe strada Plevnei din municipiul Brăila, iar primele indicii din anchetă conturează suspiciunea unui posibil consum de substanțe interzise.

Un tânăr de 26 de ani a fost găsit decedat, vineri, într-un imobil situat pe strada Plevnei din municipiul Brăila, existând suspiciuni că ar fi consumat substanţe interzise.

"La data de 27 martie, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila s-au sesizat şi s-au deplasat pe strada Plevnei, unde au identificat, într-un imobil, un tânăr, de 26 de ani, decedat. La faţa locului s-a deplasat medicul legist din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Brăila, în vederea examinării cadavrului. Cercetările sunt continuate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila", se arată într-o declaraţie de presă transmisă AGERPRES de IPJ Brăila.

Tânărul ar fi consumat substanţe interzise

Potrivit unor surse apropiate anchetei, există suspiciuni că tânărul ar fi consumat substanţe interzise, însă acest aspect urmează să fie stabilit cu exactitate în urma expertizelor medico-legale.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, pentru stabilirea împrejurărilor în care a survenit decesul, conform Agerpres.

