Tânăr, fără permis de conducere și drogat, prins în trafic. A fost pus sub control judiciar

Un tânăr care conducea fără a avea permis și care se afla sub influența drogurilor a fost plasat sub control judiciar.

Un tânăr în vârstă de 22 de ani, din oraşul Negreşti, a fost reţinut de poliţişti şi plasat sub control judiciar după ce a fost prins conducând fără permis şi sub influenţa drogurilor. Acesta a fost depistat, în trafic, în urma unui control efectuat pe DJ 207E în localitatea Valea Mare, de lângă oraşul Negreşti.

”Procedând la efectuarea de verificări, poliţiştii au constatat că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, întrucât conducătorul auto depistat prezenta un comportament suspect şi incoerenţă în vorbire, a fost testat cu aparatul drugtest, fiind înregistrat rezultat pozitiv la cannabis.

Acesta a fost condus la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Vaslui unde i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii prezenţei substanţelor psihoactive în organism. În baza probatoriului administrat, poliţiştii l-au reţinut pe tânăr, pe o perioadă de 24 ore.

Ulterior, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, care a dispus măsura preventivă a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile", precizează un comunicat de presă transmis joi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui, scrie Agerpres.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii şi probării întregii activităţi infracţionale a tânărului, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

