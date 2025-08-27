Tânăr de 18 ani, înecat în râul Mureș. Iubita sa a reușit să se salveze

Doi tineri au avut nevoie de ajutorul pompierilor marți seară, după ce au căzut în râul Mureș.

O operațiune amplă de salvare a avut loc marți seară, pe râul Mureș, în apropiere de Podul Roșu din Arad. Două persoane, o adolescentă și un tânăr, au căzut în apă. Din păcate, pentru băiatul de 18 ani, intervenția s-a încheiat tragic.

La fața locului au fost trimise echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad, inclusiv pompieri, scafandri, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Fata a reușit să iasă din apă

Până la sosirea acestora, fata care îl însoțea pe băiatul de 18 ani, în vârstă de aproximativ 16 ani, reușise să iasă singură din apă. Ea era conștientă și cooperantă, fiind preluată de echipajul SAJ și transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

În același timp, salvatorii au continuat căutările tânărului dispărut sub ape. Cu sprijinul unei echipe de scafandri de la ISU Timiș, acesta a fost găsit și scos din apă, însă fără semne vitale. Medicii au fost nevoiți să constate decesul.

