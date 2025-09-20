Taiwanul, hotărât să se apere. Mesajul președintelui către comunitatea internațională

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat sâmbătă că mesajul țării sale pentru comunitatea internațională este că este hotărâtă să se apere și că oamenii nu ar trebui să creadă nicio afirmație potrivit căreia s-ar preda în cazul unei invazii, încheind astfel o săptămână dedicată evenimentelor de apărare, potrivit Reuters.

Taiwanul, guvernat democratic, se confruntă cu o presiune militară tot mai mare din partea Chinei, care consideră insula ca făcând parte din teritoriul său. Guvernul taiwanez respinge aceste revendicări și afirmă că doar locuitorii insulei își pot decide viitorul.

Adresându-se unui forum despre eforturile Taiwanului de a-și consolida pregătirile pentru dezastre naturale sau război, Lai a menționat noul manual de apărare civilă lansat marți, ca parte a demersurilor de pregătire a populației pentru un posibil atac chinez.

Manualul oferă informații esențiale despre cum să rămâi în siguranță, a spus el, în fața unui public care a inclus și diplomați occidentali acreditați la Taipei.

„Mai important, le spunem tuturor: «În cazul unei invazii militare a Taiwanului, orice afirmație că guvernul s-a predat sau că națiunea a fost învinsă este falsă»”, a declarat Lai.

„Ca și comandant-șef al forțelor armate ale Republicii Chineze, vreau să transmit concetățenilor mei și comunității internaționale că aceasta este poziția Taiwanului”, a spus el, folosind denumirea formală a țării.

„Suntem hotărâți să apărăm libertatea, democrația și un Taiwan durabil”, a mai spus acesta.

China nu a renunțat niciodată la folosirea forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său.

Săptămâna aceasta, Taiwanul a găzduit cea mai mare expoziție de armament din istoria sa, atrăgând numeroase companii internaționale interesate să participe la cheltuielile pentru apărare care sunt în creștere.

Taiwanul caută, de asemenea, colaborări mai strânse cu companii globale de apărare, inclusiv producția de arme.

Vorbind sâmbătă la inaugurarea unei filiale în Taipei, Brandon Tseng, președintele companiei americane Shield AI, a declarat că firma sa ar putea avea sute de angajați în Taiwan în următorii trei până la cinci ani.

„Este o regiune în care Shield AI investește profund și în care este profund angajată”, a spus Tseng, care s-a întâlnit cu Lai vineri, în timpul vizitei la expoziția de armament, unde compania și-a prezentat dronele V-BAT testate în luptă în Ucraina.

În această lună, Shield AI a semnat un „acord de colaborare” cu contractorul guvernamental taiwanez Aerospace Industrial Development Corporation, deși Tseng nu a oferit detalii despre posibile vânzări către insulă.