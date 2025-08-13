Taifunul Podul atinge aproape 200 km/h. O persoană dată dispărută și sute de zboruri anulate în Taiwan/ VIDEO

Taiwanezii se confruntă cu pagube și evacuări masive după trecerea taifunului Podul, o persoană fiind dată dispărută.

Taifunul Podul a traversat sudul Taiwanului miercuri, 13 august, cu rafale de până la 191 km/h. O persoană este dată dispărută, în timp ce o mare parte a insulei s-a închis, iar sute de zboruri au fost anulate, transmite Reuters.

Typhoon Podul hit Taiwan's sparsely populated southeast coast on Wednesday packing winds of up to 191 kph (118 mph), as a large swathe of southern and eastern parts of the island shut down and hundreds of flights were cancelled. pic.twitter.com/Japtcrpu5r — The Times Of Earth (@timesofearth) August 13, 2025

Taiwanul este frecvent afectat de taifunuri, în special de-a lungul coastei estice muntoase, orientată spre Pacific.

Podul a lovit orașul sud-estic Taitung, a trecut prin extremitatea sudică a insulei și apoi a intrat în Strâmtoarea Taiwan, potrivit Administrației Centrale de Meteorologie a Taiwanului.

O persoană a fost raportată dispărută, iar alte 33 au fost rănite, a declarat guvernul.

August 13, 2025 #typhoonpodul ‼️#ClimateAwareness????keep informed



????Typhoon Podul hit #Taiwan

????Wind speed in the epicenter reaches 47 m/sec = 170 km/h

⚠️600 mm of precipitation is expected - the high risk of mudslides & landslides

????252 domestic and 129 intern. flights canceled pic.twitter.com/XKR6nJcuwk — Irene (@irene_makarenko) August 13, 2025

Suspendarea activității în mai multe zone

Nouă orașe și județe au anunțat suspendarea activității la locul de muncă și a școlilor, miercuri, inclusiv marile orașe din sud, Kaohsiung și Tainan. În capitala Taipei, unde se află piețele financiare ale Taiwanului, au fost înregistrate vânturi puternice, dar fără impact semnificativ.

Autoritățile au evacuat, de asemenea, persoanele ale căror locuințe au fost avariate de un taifun în luna iulie și care a adus vânturi record, deteriorând rețeaua electrică de pe coasta de vest a Taiwanului.

Guvernul a declarat că peste 5.500 de persoane au fost evacuate înainte de sosirea taifunului. Imagini cu pescarii taiwanezi care își asigură bărcile înainte de venirea taifunului, în orașul New Taipei, au făcut înconjurul lumii.

Toate zborurile interne au fost anulate miercuri, în total 252, în timp ce 155 de zboruri internaționale au fost, de asemenea, anulate, a spus Ministerul Transporturilor.

Cele două principale companii aeriene internaționale ale Taiwanului, China Airlines și EVA Air, au declarat că anulările s-au concentrat pe rutele din Kaohsiung, unele zboruri de pe principalul aeroport internațional Taoyuan fiind, de asemenea, oprite.

Se estimează că furtuna se va îndrepta în continuare spre provincia chineză Fujian, din sud.

În unele zone sudice, în această lună, a căzut cantitatea de precipitații corespunzătoare unui an întreg într-o singură săptămână, provocând alunecări de teren și inundații importante, soldate cu patru decese.

